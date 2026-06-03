Hölvényi György: Európa biztonságát nem a szándékok, hanem a felkészültség garantálja

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 3. 19:45

Az Európai Unió kölcsönös védelmi záradékáról és az európai biztonság jövőjéről írt közösségi oldalán Hölvényi György KDNP-s európai parlamenti képviselő.

Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője közösségi oldalán az Európai Unió kölcsönös védelmi záradékáról és az európai biztonság helyzetéről osztotta meg gondolatait.

A politikus beszámolt róla, hogy a Biztonság- és Védelempolitikai Bizottság (SEDE) ülésén az uniós kölcsönös védelmi záradék került napirendre. Mint írta, a kérdés különösen aktuális annak fényében, hogy Európa közvetlen szomszédságában háború zajlik, miközben egyre többet esik szó az európai biztonság jövőjéről.

Hölvényi György emlékeztetett arra, hogy a kölcsönös védelmi záradék már több mint másfél évtizede része az uniós szerződéseknek. A rendelkezés szerint, ha egy tagállamot fegyveres támadás ér, a többi tagállam köteles segítséget nyújtani számára.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a szabályozás nem rendelkezik részletesen a segítség formájáról, mértékéről, módjáról vagy időtartamáról. Megfogalmazása szerint a kötelezettség ugyan egyértelmű, gyakorlati megvalósítása azonban számos nyitott kérdést hagy maga után.

A KDNP politikusa szerint az orosz–ukrán háború, a hibrid fenyegetések és az európai biztonsági környezet átalakulása miatt egyre több tagállam támogatja, hogy a kölcsönös védelmi kötelezettséget konkrét tartalommal töltsék meg.

Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy közös tervezésre, rendszeres gyakorlatokra, világos felelősségi körökre és előre kidolgozott együttműködési mechanizmusokra lenne szükség, ugyanakkor jelenleg még távol vannak ettől a céltól.

Hangsúlyozta, hogy a kérdés nem a NATO helyettesítéséről és nem egy európai hadsereg létrehozásáról szól. Álláspontja szerint a NATO továbbra is Európa kollektív védelmének alapja.

Hölvényi György szerint ugyanakkor az Európai Uniónak is fel kell készülnie arra, hogy válsághelyzetben gyorsan, kiszámíthatóan és hatékonyan tudjon fellépni.

A képviselő bejegyzését azzal zárta, hogy Európa biztonságát nem a szándékok, hanem a felkészültség garantálja.