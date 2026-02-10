Politco: Brüsszel most Magyar Péterben bízik, ha veszít, más eszközökhöz nyúlnak

Szerző: Gondola

2026. február 10. 13:35

A Politico értesülései szerint több uniós tisztviselő abban bízik, hogy ha Orbán Viktor elveszíti az áprilisi választásokat, akkor az ellenzéki Tisza Párt vezetője, Magyar Péter rugalmasabban állhat Ukrajna EU-csatlakozásához, akár egy népszavazás révén.

Brüsszel egy 2027-re tervezett részleges EU-tagsággal gyorsítaná Ukrajna integrációját, még a teljes csatlakozási feltételek teljesítése előtt. Ez az úgynevezett „fordított bővítés” politikai üzenet lenne Ukrajnának és más tagjelölt országoknak (pl. Moldova, Albánia), miközben időt adna a reformok befejezésére. A terv akár Magyarország szavazati jogának megvonásával is megvalósulhatna, ha Budapest továbbra is akadályozza a döntéshozatalt.

A cikk szerint az EU egyelőre nem alkalmazza a 7-es cikk szerinti eljárást, mert az Orbán Viktort segítené a választások előtt, de egy esetleges újraválasztása után ezt a lehetőséget ismét napirendre vehetik. Egyes diplomaták szerint ez „teljes mértékben lehetséges”.

A Politico megjegyzi: az európai vezetők egy része abban is reménykedik, hogy Donald Trump – mivel a 2027-es ukrán EU-tagság szerepel egy béketervben – nyomást gyakorolhat Budapestre. Ha ez nem sikerül, az EU keményebb eszközökhöz nyúlhat.