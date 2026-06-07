Prágai magyarjaink - a vegyész-tábornokot idézték

Szerző: Gondola

2026. június 7. 17:06

Görgey Artúr, a Prágában a Károly egyetemen 1848-ban végzős első modern magyar vegyész, és a későbbi Habsburg ellenes 1848/49-es szabadságharcban vezérlő honvédtábornok halálának 110. évfordulójáról a prágai magyarok is megemlékeztek.

A megemlékezés, a névadó emléktáblájánál, a Kožná utca, Prága 1, a 8-as ház előtt lett megtartva, néhány szimpatizánsnak a jelenlétével.

A Kožná utca közel van a prágai Óvárosi térhez, és egyben a Károly egyetem épületéhez, ahol Görgey 1845-1848 között tanult és tevékenykedett.

Mivel a jelzett dátum, május 21, csütörtökre esett, ezért a virágcsokor elhelyezése a legközelebbi vasárnap, 24-én, történt meg. Idén a megemlékezésen a nem vett részt a Görgey Artúr Társaság elnöke a magas korára való tekintettel és a járással összefüggő problémák miatt.

A virágok elhelyezésével egybekötött megemlékezést a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége helyi szervezetének elnöke, Szabó János szervezte, amelyért GAT elnöke őszinte köszönetét fejezi ki.

A rendezvény után a résztvevők a közeli szomszédos vendéglőbe mentek, egy frissítővel összekötött beszélgetésre.

Palágyi István György

GAT

