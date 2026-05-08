Rétvári Bence és Latorcai Csaba is átvette képviselői megbízólevelét

Szerző: Gondola

2026. május 8. 14:04

Az Országgyűlés szombati alakuló ülését megelőzően péntek délelőtt azok a listáról parlamenti mandátumhoz jutott politikusok is átvették megbízólevelüket, akik nem vettek részt az Országházban tartott, hétfői eseményen - jelezte az Index.

A pénteki átvevők között volt

Rétvári Bence, aki a KDNP frakcióvezetője lesz, valamint Vitályos Eszter, az Országgyűlés leendő fideszes alelnöke. Latorcai Csaba, a KDNP-s alelnökjelölt is,

ahogy Pócs János és Németh Balázs is. A Mi Hazánk Mozgalom részéről Szabadi István kapta meg a dokumentumot a Nemzeti Választási Irodában - az Index közlése szerint.