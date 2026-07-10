Rómában a trieszti magyar kikötőfejlesztés is téma volt

Szerző: Gondola

2026. július 10. 19:05

A trieszti magyar kikötőberuházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter római megbeszélésén - jelentette az MTI.

Orbán Anita tájékoztatása szerint Rómában Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettessel és külügyminiszterrel a két kormány és a szakminiszterek közötti párbeszéd intenzívebbé tételéről beszéltek. A gazdaság, az energetika, a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségeink - tette hozzá.

"Fontos téma volt a trieszti magyar kikötőberuházás, az európai versenyképesség erősítése és a Nyugat-Balkán érdemeken alapuló uniós integrációja is"

- rögzítette hozzá. Arról azonban egy szót sem írt, hogy ez a nemzetstratégiai szempontból hallatlanul fontos fejlesztés, a trieszti kikötő hogyan illeszkedik az Tisza-elképzelésekbe.