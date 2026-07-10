Elfogtak egy szökevényt a legkeresettebb 50-ből

Szerző: MTI

2026. július 10. 10:09

Elfogtak egy kábítószer-kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség Top 50-es körözési listáján - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül; július 5-én azonban

levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt

és ismeretlen helyre távozott.

A Mátészalkai Rendőrkapitányság országos körözést rendelt el ellene és haladéktalanul megkezdték a felkutatását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói rövid időn belül

azonosították azt a budapesti, VIII. kerületben lévő lakást, ahol elrejtőzött.

A mátészalkai és a célkörözési egység nyomozói megszervezték a rajtaütést és csütörtökön délelőtt elfogták a körözött férfit.

A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását - áll a közleményben.