Az USA-légierő újfent lecsapott Iránban

Szerző: MTI

2026. július 9. 09:06

Az amerikai légierő újabb Irán elleni csapásokat hajtott végre szerdán - közölte a Központi Parancsokság (CENTCOM).

Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse a keddi válaszcsapásokkal megegyező időzítéssel, washingtoni idő szerint szerdán a kora esti órákban jelentette be az újabb támadását. A közlemény szerint

a művelet a hadsereg főparancsnoki tisztét is betöltő elnök, Donald Trump utasítására indult.

"Az Egyesült Államok felelősségre vonja Iránt a kereskedelmi hajózást és civil legénységet veszélyeztető alaptalan agresszióért egy létfontosságú nemzetközi víziútvonalon" - olvasható a CENTCOM közleményében, utalva az elmúlt napokban a Hormuzi-szorosban végrehajtott iráni katonai fellépésre.

Kedden az amerikai légierő

80 iráni célpontot támadott,

a szerdai művelet részleteit egyelőre nem közölték.