KözJáték ünneplés a Kőszegi Várszínház nyári évadában

Szerző: MTI

2026. július 9. 13:05

A Kőszegi Várszínház idei, 45. évadában 35 színházi előadással, 5 saját bemutatóval, több mint 50 programmal készül. Megrendezik az 5. KözJáték Fesztivált is, amely csütörtöktől 12 napon át várja a közönséget.

A szervezők csütörtöki közleménye szerint a KözJáték Fesztivál

Bernard Slade Jutalomjáték című darabjával indul,

programjában a nagyszínpadi, zenei és kamaraszínházi produkciók mellett gyerekeknek szóló programok, könyvbemutató és szakmai műhelybeszélgetések is szerepelnek.

A Jutalomjáték főszerepeiben

Schneider Zoltánt, Balázs Andreát, Marton Róbertet és Sándor Somát láthatja a közönség,

a darabot Olt Tamás rendezésében állítják színpadra. Mint írták, a Jutalomjátékot állítólag kifejezetten Jack Lemmonra írta Bernard Slade. Ő játszotta először az életigenlő, bohém férfit, Scottie Templetont színpadon, majd filmen is. A csütörtöki bemutatón kívül még két további alkalommal, pénteken és szombaton is látható az előadás, ősztől pedig a budapesti Karinthy Színházban lesz műsoron.

A közleményben idézték a Kőszegi Várszínházat harminc éve vezető Pócza Zoltánt, aki elmondta: idén

fontos határkőhöz érkeztek, egy új működési modell kezdetéhez.

"Fél év alatt öt saját produkció létrehozására vállalkoztunk, ami kőszínházak esetében is rendkívüli. A Kőszegi Várszínház már nem csupán nyári játszóhely, hanem egy egész évben működő alkotóműhely. Ha azt látjuk, hogy egy-egy társműfaj vagy szakmai terület nehezebb helyzetben van, összefogunk velük. Így dolgozunk együtt bábszínházakkal, független vagy határon túli társulatokkal"