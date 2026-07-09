KözJáték ünneplés a Kőszegi Várszínház nyári évadában
A Kőszegi Várszínház idei, 45. évadában 35 színházi előadással, 5 saját bemutatóval, több mint 50 programmal készül. Megrendezik az 5. KözJáték Fesztivált is, amely csütörtöktől 12 napon át várja a közönséget.
A szervezők csütörtöki közleménye szerint a KözJáték Fesztivál
Bernard Slade Jutalomjáték című darabjával indul,
programjában a nagyszínpadi, zenei és kamaraszínházi produkciók mellett gyerekeknek szóló programok, könyvbemutató és szakmai műhelybeszélgetések is szerepelnek.
A Jutalomjáték főszerepeiben
Schneider Zoltánt, Balázs Andreát, Marton Róbertet és Sándor Somát láthatja a közönség,
a darabot Olt Tamás rendezésében állítják színpadra. Mint írták, a Jutalomjátékot állítólag kifejezetten Jack Lemmonra írta Bernard Slade. Ő játszotta először az életigenlő, bohém férfit, Scottie Templetont színpadon, majd filmen is. A csütörtöki bemutatón kívül még két további alkalommal, pénteken és szombaton is látható az előadás, ősztől pedig a budapesti Karinthy Színházban lesz műsoron.
A közleményben idézték a Kőszegi Várszínházat harminc éve vezető Pócza Zoltánt, aki elmondta: idén
fontos határkőhöz érkeztek, egy új működési modell kezdetéhez.
"Fél év alatt öt saját produkció létrehozására vállalkoztunk, ami kőszínházak esetében is rendkívüli. A Kőszegi Várszínház már nem csupán nyári játszóhely, hanem egy egész évben működő alkotóműhely. Ha azt látjuk, hogy egy-egy társműfaj vagy szakmai terület nehezebb helyzetben van, összefogunk velük. Így dolgozunk együtt bábszínházakkal, független vagy határon túli társulatokkal"