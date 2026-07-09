Rétvári Bence levele a hazaszerető demokratákhoz
Tisztelt Honfitársam! - írja nyíilt levelében Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt törvényhozási képviselőcsoport-vezetője. "Ismételten köszönöm, hogy velünk közösen lépett, amikor a Tisza-kormány megpróbálta
kitörölni az Alaptörvényből a keresztény kultúra és a nemzeti önazonosság védelmére vonatkozó szakaszt.
Közös erővel meghátrálásra kényszerítettük a kormányt és ez a fontos tétel Alaptörvényünk része maradt. Akkor együtt értünk el sikert!
Most azért fordulok Önhöz, mert a Tisza ismételten az Alaptörvény módosításán keresztül támadja alkotmányos rendünket. A Magyar Péter-féle önkény bebetonozását célzó előterjesztésben (amelyet a levél írásakor is nagy erőkkel támadunk a parlamenti vita során) a
személyre szabott jogalkotás eszközével akarják eltávolítani hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnököt,
megtámadják az Alkotmánybíróságot és példátlan módon akarják korlátozni az Ön választójogát.
A Kereszténydemokrata Néppárt a Fidesszel szövetségben minden fórumon kijelenti, hogy ez egy
példátlan határátlépés, amely elfogadhatatlan egy európai demokráciában.
Csütörtök estére közös demonstrációt hirdetünk, amelyen együtt üzenhetjük meg a hatalomnak, hogy hazánk szabad és szuverén, a vörös vonal átlépését pedig nem fogadjuk el! Kérem, tartson velünk és tiltakozzunk együtt a Magyar Péter-féle önkény kiterjesztése ellen!"
Találkozzunk a #stopönkény demonstráción július 9-én, csütörtökön 18 órakor a Sándor-palota előtti téren! - írja Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési frakcióvezetője