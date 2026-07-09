Többen meghaltak az orosz légicsapásokban, Odesszában gyásznapot ülnek

Szerző: MTI

2026. július 9. 11:37

Csütörtökre gyásznapot hirdettek Odesszában az orosz hadsereg által rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás áldozatainak emlékére, a csapások következtében civil infrastrukturális objektumok, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az Odessza egyik közelebbről meg nem nevezett infrastrukturális objektumát ért

orosz légicsapás következtében négyen meghaltak, további hat ember pedig megsebesült

- jelentette Szerhij Liszaknak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség. Egy üzemanyagtöltő-állomást is találat ért, ott egy ember sebesült meg - tette közzé Oleh Kiper katonai kormányzóra hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A dél-ukrajnai Herszon megye ellen csütörtökre virradóra és szerda este végrehajtott orosz dróncsapások következtében egy ember életét vesztette, további

öt civil - köztük három mentős - megsebesült.

Háborús bűncselekmények elkövetése címén előzetes nyomozás indult - közölte a Herszon Megyei Ügyészség sajtószolgálatának Telegram-bejegyzése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg csütörtökre virradóra két rakétával, valamint 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 72 drónt sikerült elfognia az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban

mindkét Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta, valamint 19 drón célba talált,

további 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón továbbra is az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.