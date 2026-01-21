Sulyok Tamás: az őshonos nemzetiségek jogainak megtartása európai érték

Szerző: Gondola

2026. január 21. 10:08

Sulyok Tamás köztársasági elnök a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából tartott pirnai megemlékezésen hangsúlyozta, hogy az őshonos nemzetiségek jogainak tiszteletben tartása európai érték és a demokrácia mércéje.

Kiemelte a német–magyar kapcsolatok fontosságát, és azt, hogy a történelmünkből azok jártak jól, akik a kölcsönös megértést és együttműködést erősítették.

Az eseményen Michael Kretschmer szászországi miniszterelnök is beszédet mondott, kiemelve, hogy a történtek megismertetése a mai generációval segít elkerülni a múlt hibáinak ismétlődését. Sulyok Tamás az emléknap részeként a Szürke Kaszárnyánál helyezett el virágokat a második világháború után Szászországba deportált mintegy 50 ezer magyarországi német emlékére.