Szegedi Borfesztivál - konyhaművészeti-művelődési élmények

Szerző: MTI

2026. május 17. 11:06

Több száz kiállító, köztük 150 borász várja a vendégeket a csütörtökön kezdődő Szegedi Borfesztiválon, amely idén tizenegy napig tart - tájékoztatta a programsorozatot szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-t.

Rácz Attila elmondta, az idei év különleges a Szegedi Borfesztivál történetében, hiszen harmincadik alkalommal rendezik meg

az ország egyik legnagyobb és leghosszabb konyhaművészeti-művelődési eseményét.

A szakember fölidézte, először, 1995-ben mindössze három napig tartott a borkóstolás, hat standon, kizárólag alföldi borászok mutatkoztak be. A Mars téri helyszín után következett a Hági Étterem, nyolc standdal. A harmadik évben illő környezetbe, a tágas és igényes Széchenyi térre költözött az esemény, ahova már húsz kiállító jelentkezett.

A fesztivál idén a megszokottnál egy héttel később, éppen Szeged város napján, május 21-én kezdődik.

A Széchenyi téren több mint 150 borász mellé pálinkaházak és vendéglátósok csatlakoznak,

akik finom sajtokat és egyéb különlegességek várják a kilátogatókat.

A fesztivál idején a téren minden nap két színpadon szól a dzsessz és a blues, de lesznek a pop műfajához közelebb álló énekesek és bulizenekarok is. Péntekenként és szombatonként hajnal 2-ig dj-k is színesítik a zenei kínálatot.

A borünnep ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében 2022-től

kizárólag üvegpohárban lehet kínálni a borokat. A kisebb űrtartalmú, Szeged címeres poharat visszalehet váltani a nap végén.

A választék kiegészül egy limitált szériával is, és egyedi grafikával ellátott poharak is készültek.

Idén is rendeznek borversenyt.

A Hamvas-fürt bordíjas Bock József elnökölte bírálók 150-nél is több kiváló bort értékelnek vakkóstolással,

százpontos rendszerben. A jubileum alkalmából egy új, a vendéglátás és borkereskedelem területéről érkező testület is értékeli a borokat. A megmérettetés eredményhirdetését május 26-án tartják.

A borfesztivál első hétvégéjén rendezik a Dóm téri kavalkádot, ahol három napon át, a fogadalmi templom tövében koncertek szórakoztatják az egybegyűlteket.

A Szeged napja ünnepségsorozat alatt az egész belváros összefüggő fesztiválhelyszínné alakul. Május 31-ig tart majd a Kincs tér a Dugonics téren.

Itt kézműves portékákkal találkozhatnak a látogatók. A tehetségkutatón bemutatkozó feltörekvő zenekarok mellett itt is föllépnek neves előadok, és táncházakat is szerveznek.

A borfesztivált hagyományosan Szeged napjához kapcsolódva szervezik meg. Május 21-én azt ünneplik, hogy a település 1719-ben a Bécs melletti Laxenburgban "a királyi jóakarat és kegyelem kitetsző tanúsága- és jutalmaként" visszakapta a

szabad királyi város rangot

, melyet első alkalommal a tatárjárás után, 1247-ben IV. Béla adományozott a városnak.