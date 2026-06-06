Szemerey Samu lett az országos főépítész

Szerző: MTI

2026. június 6. 14:08

Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítészi feladatok ellátásával Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A Hivatalos Értesítőben megjelent miniszteri utasítás szombaton lépett hatályba.

Szemerey Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt, emellett

számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt

Magyarországon és Európában; a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja és szakmai vezetője, valamint a DANU építészeti és urbanisztikai igazgatója - írta róla államtitkári bemutatásakor Vitézy Dávid májusban a Facebook-oldalán.

Az országos főépítészi feladatokat korábban Lánszki Regő látta el, aki az előző kormány idején az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára volt.