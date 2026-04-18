Szépkenyerűszentmártontól Csendlakon át Oltárcig

Szerző: NKT

2026. április 18. 10:36

3.378.934 szavazat érkezett a legszebb magyar településnevekre. A szavazás 5 régióban zajlott 2025 októberétől 2026. március 31-ig az e-nyelv.hu honlapon a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda szervezésében.

Legtöbb szavazatot kapott:

Újszentmargita (344.640), Oltárc (272.685), Boldog (214.018), Jászboldogháza (200.225).

A régiónkénti sorrend: északnyugat: Csehimindszent (121.605), Kincsesbánya (117.143), Bernecebaráti (105.510), Vigántpetend (105.099), Küngös (104.010); délnyugat: Oltárc (272.685), Tengelic (92.168), Vindornyaszőlős (63.579), Lánycsók (47.768), Kacsóta (39.848); északkelet: Boldog (214.018), Szirmabesenyő (128.284), Igrici (119.791), Imola (119.263), Érsekvadkert (114.775); délkelet: Újszentmargita (344.640), Jászboldogháza (200.225), Nyírábrány (124.826), Csengőd (85.006), Hencida (72.731);

határon túl: Angyalos (11.317), Tündérlak (10.305), Kékellő (10.303), Vízkelet (3.285), Csíkszépvíz (2.143).

A közönség által javasolt nevek közül a bírálóbizottság a következő településneveket választotta ki: Szépkenyerűszentmárton, Székelyszentlélek, Csipkerek, Gömörszőlős, Tállya. További kiemelt és oklevélben részesített településnevek: Balinka, Aranyosapáti, Szamosangyalos, Kaskantyú, Magyarföld, Lulla, Hamvasd, Ábránka, Csendlak, Újnagyfény.

Az okleveleket 2026. május 24-én

a szellemi kulturális örökség napján a szentendrei Skanzenben adják át

a Balázs Géza, Fellinger Károly, Halmai Tamás és Terdikné Takács Szilvia által jegyzett, a települések nevéhez kapcsolódó nyelvészeti és verseskötettel együtt. A szervezők valamennyi településre ellátogatnak az anyanyelvi piknik rendezvénysorozattal.

A teljes lista a https://e-nyelv.hu/a-legszebb-magyar-telepulesnevek-szavazas/ honlapon olvasható. További információ: iroda@e-nyelv.hu.

Kiadó: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága