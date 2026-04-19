Labdarúgó NB I - Drámák a 30. bajnoki fordulóban

Szerző: m4sport.hu/gondola

2026. április 19. 22:36

A hazai első osztályú klubfutballban kiderült, hogy a Kazincbarcika mellett a Vasgyár a másik kieső. A klub azonnal el is küldte edzőjét, hiszen hazai pályán kapott egy ötöst.

Hetest kapott a Spartacus, a drámai zakóval együtt biztosan marad bent az első osztályban, legyőzője, az Újpest pedig mintha már érezné Dárdai Pál sportigazgató jelenlétét: pörög! Egy év múlva már dobogós helyért hacolhatnak - a tervek és a remények szerint.

Előző heti súlyos veresége után a Zalaegerszeg simán küldte haza a Kazincbarcikát: négy-nullra győzött.

A Paks a Felcsútot nagy nehezen egy góllal legyőzte, így még versenyben van a dobogós helyért.

Az FTC egy góllal kikapott Győrben, így a bajnoki cím távolabbra került az Üllői útiaktól.

Fizz Liga, 30. forduló

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 7–2

ZTE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 4–0

MTK Budapest–Kisvárda Master Good 2–1

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 0–5

Paksi FC–Puskás Akadémia FC 1–0

ETO FC–Ferencvárosi TC 1–0

Kérdőjeles, hogy a magyar klubfutball nyert-e ezekkel az eredményekkel. Valószínű, hogy az ETO nyeri meg a bajnokságot, s noha ez a csapat az NB I-ben jó, arra valószínűleg nem alkalmas, hogy a Bajnokok Ligájában csoportkörbe jusson. Erre valamekkora esélye az FTC-nek lenne, annak ellenére, hogy itthon a dobogó tetéjéről lecsúszik.

A győri mérkőzésen a hazai csapat valamivel jobb: labdabiztosabb volt. A Ferencváros szokásos játékstílusát hozta, amelyet a gyerekes labdaelvesztések jellemeznek. Furcsa. Ezt a stílust Thomas Doll edző idejében vette fel a Fradi, azóta már a sokadik edzője van, és az akkori csapatból egyedül Dibusz Dénes maradt meg, ennek ellenére a gyerekes labdavesztések - saját térfélen, olykor a tizenhatos közelében - továbbra is szinte nézhetetlenné teszik a csapat játékát.

Szerdán a Magyar Kupa elődöntőjében találkozik ugyanez a két csapat. Azért lenne fontosabb a Fradi győzelme, mert kupagyőztesként az Európa-ligában indulhatna, a második legrangosabb sorozatban: amelyikben az idén elég messzire jutott. De a Fradi a Groupama Arénában még a Spartacustól is ki tudott kapni, lehet, hogy ott a mainál súlyosabb vereséget szenved a Győrtől. Ebben az esetben a Konferencia-ligában indulhat, az is számottevő sorozat - noha épp a Fradi elnöke "Konfetti-ligának" minősítette -, ott azonban a csoportkörnél tovább kell jutnia, akár az elődöntőig (vagy tovább).

A harmadik helyet a Vasutas, a ZTE vagy a Paks szerezheti meg. Klubfutballunk érdeke valószínűleg az lenne, hogy a jelenleg is a dobogón tanyázó Vasutas legyen a bronzérmes, ebben az esetben a Konferencia-ligában indulhatna. A debreceni klubot az értékeli föl, hogy néhány hete Bogdán Ádám a sportigazgató. Ez az angol labdarúgásban edződött szakember akkora agykapacitást testesít meg, amely a következő években élre emelheti a Vasutast, és nemzetközi mezőnyben is ütőképes gárdává válhat.

Hogy a kupaselejtezőkben a Zalaegerszeg mire lenne képes, azt nem tudhatjuk, az azonban egyértelmű, hogy a Paks az utóbbi két évben leszerepelt. Szikrázó lelkesedéssel megverte a Fradit a kupadöntőben, majd a következő meccsen saját pályáján, Pakson lagymatag játékkal négy-nullra kikapott egy másodosztályú román csapattól. Az edző nem vette észre, hogy ezután a hatalmas blama után le kellene mondania.

Jövőre valószínűleg az Újpestnek kell bekerülnie a nemzetközi kupában induló, jó esetben négy hazai csapat közé. Ott Dárdai Pál sportigazgató alakíthat ki sikerek elérésére alkalmas klubot. Dárdainak az volt a kívánsága, hogy az idén a csapat ne essen ki, nos, a hatodik helyen, azaz a felsőházban áll jelenleg.