Szerző: MTI

2026. április 19. 19:03

Az orosz diplomácia arra fog törekedni, hogy a nemzetközi közösség a szovjet nép ellen elkövetett népirtásként ismerje el a Szovjetunió polgárai ellen a Nagy Honvédő Háború idején elkövetett bűncselekményeket - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a szovjet nép ellen a nácik és szövetségeseik által 1941 és 1945 között elkövetett népirtás áldozatainak első orosz emléknapja alkalmából az általa irányított tárca honlapján vasárnap közzétett videóüzenetben.

"Ezt az új emléknapot - április 19-ét - 2025 decemberében rögzítették törvényileg.(...) Az orosz diplomácia arra fog törekedni, hogy a nemzetközi közösség a nácik és csatlósai által

a Szovjetunió állampolgárai ellen elkövetett bűncselekményeket a szovjet nép elleni népirtásként ismerje el.

A megfelelő minősítés már szerepel számos, a Független Államok Közössége (FÁK) és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) keretében elfogadott dokumentumban" - mondta.

Lavrov szerint Moszkva folytatja a történelmi igazság védelmét, és határozottan fellép a második világháború nemzetközileg elismert végeredményének felülvizsgálatára irányuló kísérletek ellen.

"A probléma az, hogy azt látjuk, hogy a nemzetközi színtéren, különböző országokban vagy országcsoportokban

aprólékos, aljas, ugyanakkor szisztematikus munka folyik a világtörténelem átírása céljából"

- hangoztatta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva.

Kifogásolta, hogy európai országokban "háború" bontakozott ki a második világháborúban elesett szovjet katonák emlékművei ellen, akik az életüket áldozták fel Európa felszabadítása érdekében.

"Helyükön gyakran emeltek olyan emlékműveket vagy

helyeztek el olyan tájékoztató táblákat, amelyek éppen az ellenkezőjét állították. Vagyis hamisan tanúskodtak az akkori eseményekről"

- nyilatkozott Zaharova.

Kijelentette, hogy a szovjet katonák holttestéinek exhumálását minden esetben ki fogják vizsgálni az orosz bűnüldöző szervek.

Rámutatott, hogy a történelmi múzeumokból vagy a koncentrációs táborok helyén létrehozott emlékhelyekről eltűntek azok a kiállítások, amelyek azt mutatták be, hogy Vörös Hadsereg katonái vagy a szovjet hadifoglyok az életük árán, milyen módon hozták közelebb a győzelmet.

"A leginkább szembetűnő példa erre az auschwitzi múzeum, amelyet rekonstrukció, felújítás, restaurálás ürügyén bezártak, majd a kiállításunk egy része nem került vissza oda" - mondta.

Nehezményezte, hogy politikai szinten

megszüntették Oroszország hivatalos képviselőinek meghívását az emlékünnepségekre.

"Láttuk, hogy speciális intézményeket hoznak létre a történelem átírására. Változtak a tankönyvek Nyugat- és Kelet-Európában, a történelem tankönyvek hamis képet kényszerítettek ezeknek az országoknak a népeire a második világháborús eseményekről" - hangsúlyozta Zaharova.

"A barbárság csúcspontjának" nevezte az olyan dokumentumok és koncepciók elfogadását és terjesztését, amelyek

egyenlőségjelet tettek a hitlerizmus, illetve a Szovjetunió, a szovjethatalom, és a sztálinizmus közé.

Emlékeztetett rá, hogy ez a felfogás megfogalmazódott az Európai Unió egyes parlamenti szerveinek állásfoglalásaiban, és megerősítést nyert a nyugat-európai országok, az Európai Unió és a NATO vezetőinek nyilatkozataiban.

Beszélt az "áldozatok megosztásáról" is, vagyis arról, hogy míg a fasizmus összes áldozata közül egyesek megmaradnak a történelmi diskurzusban, addig mások, különösképp a több millió szovjet áldozat, feledésbe merülnek.

A RIA Novosztyi hírügynökségnek elmondta, hogy az agresszor és a felszabadító egyenlővé tételére irányuló kísérletek ellentmondanak

a nürnbergi törvényszék döntéseinek, amely a náci vezetést bűnösnek, a szovjet népet pedig sértett félnek és győztesnek ismerte el.

Emlékeztetett rá, hogy a nürnbergi perben a Szovjetunió elleni támadás tervének egyik kidolgozója, Friedrich Paulus tábornagy szolgáltatott kimerítő bizonyítékokat arra, hogy a második világháborút éppen Németország robbantotta ki.

Vlagyimir Putyin orosz elnök április 9-én írta alá azt a törvényt, amely