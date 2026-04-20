Fico nekiment Magyar Péternek

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. április 20. 09:03

Robert Fico szlovák államfő élesen bírálta Magyar Pétert, aki véleménye szerint a valótlan állítások feszültséget kelthetnek a szlovák–magyar kapcsolatokban.

Robert Fico szlovák kormányfő videóüzenetében hangsúlyozta személyesen kíván magyarázatot kérni arra, hogy az általa megalapozatlannak tartott kijelentések milyen érdekeket szolgáltak, írta az Új Szó. Magyar Péter a választás után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 2023. szeptember 30-i szlovák parlamenti választáson Orbán Viktor kormánya támogatta Robert Fico győzelmét, a migrácóval kapcsolatban fogalmazta meg véleményét.

Fico most úgy fogalmazott, hogy a 2022–2023-as időszakban a magyar határok „teljesen ellenőrizetlenek” voltak, és

bírálta azokat a politikai megszólalásokat, amelyek szerinte feszültséget kelthetnek a szlovák–magyar kapcsolatokban.

A szlovák miniszterelnök az energiaválság kérdésére is kitért. Elmondása szerint a kormány a Slovnafttal együttműködve azon dolgozik, hogy a régióban továbbra is alacsonyan tartsák az üzemanyagárakat. Hozzátette: szükség esetén további intézkedések – például kedvezményes tömegközlekedési lehetőségek – bevezetését is mérlegelik. Fico beszámolt arról is, hogy részt vett egy nemzetközi videokonferencián, amely a Hormuzi-szoros biztonságával foglalkozott. Itt Szlovákia szakmai tapasztalatait ajánlotta fel az aknamentesítés és a vízgazdálkodás területén. Egyúttal kritikát fogalmazott meg az Egyesült Államok, Izrael és Ukrajna politikájával szemben, és világossá tette: nem támogat további uniós szankciókat Ukrajna javára addig, amíg Kijev nem állítja helyre a Barátság kőolajvezeték működését.