Szijjártó Péter: az Ukrajnába irányuló dízel szállítása leállításra kerül, amíg az ukránok nem indítják újra a Barátság vezetéket

Szerző: Gondola

2026. február 18. 17:05

Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország leállította az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-szállítást, és az addig nem indul újra, amíg Ukrajna nem állítja helyre a kőolajtranzitot a Barátság kőolajvezeték magyarországi irányába.

A külgazdasági- és külügyminiszter szerint a január 27-én leállt olajszállítás újraindítása műszakilag lehetséges lenne, de azt az ukrán vezetés politikai döntésből nem teszi meg.

Állítása szerint ez „politikai zsarolás”, amelynek célja, hogy Magyarország támogassa Ukrajnát a háborúban, járuljon hozzá finanszírozásához, illetve mondjon le az olcsó orosz energiahordozókról és a rezsicsökkentésről.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország energia- és üzemanyagellátása nincs veszélyben: több mint három hónapra elegendő tartalék áll rendelkezésre, és a kormány megtette a szükséges intézkedéseket.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Szlovákiával közösen levélben fordultak az Európai Bizottsághoz, és élnek azzal az uniós lehetőséggel, amely szerint csővezetékes import akadályozása esetén tengeri úton is vásárolhatnak orosz kőolajat. A Mol már megrendelte a szükséges mennyiséget, amely várhatóan március közepére megérkezhet.

A miniszter a magyar lakosságot arra kérte, hogy utasítsák el az „ukrán zsarolást”, és hangsúlyozta: Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek.