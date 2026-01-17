Történelmi ereklyék az Attila-kiállításban

Szerző: Gondola

2026. január 17. 12:09

Folyamatosan érkezik az a több száz műtárgy az Attila-kiállításba, amelyek segítségével megismerhetőek az Attiláról fennmaradt legendák és történelmi tények a Magyar Nemzeti Múzeum január 22-én nyíló kiállításában - jelentette a Magyar Nemzeti Múzeum a Gondolának.

mnm

Az utóbbi 1600 évben, vagyis Attila halálát követően több olyan pótolhatatlan ékszernek is nyoma veszett, amelyeknek ma már csak a másolata ismert. Ilyenek I. Childerich frank király 5. század végi, tournai-i sírjából származó leletek, amelynek egy részét

a francia forradalom idején beolvasztották,

más részeit elloptak. Készült viszont másolat a tárgyakról, így a látogatók, nemcsak Attila hunjainak ékszereit, hanem kortárs, nyugat-európai emlékeket is megismerhetnek a Magyar Nemzeti Múzeum Attila-kiállításában január 23-ától. Mainzból egy másik felbecsülhetetlen értékű műtárgy-együttes különleges másolatát is Budapestre szállították. A 19. század elején, a romániai Pietroasele-ében talált kincsek másolatait a kiállításra való tekintettel újra is aranyozták.

Kép: mnm.hu



Szintén bekerültek a József nádor terem vitrinjeibe

a Telkiben és Bakodpusztán talált hun-korból származó aranyleletek

és Szent Orsolya szobra, akinek története az egyik legmegrázóbb Attilával kapcsolatban.



A 13. századi Legenda Aurea szerint Szent Orsolya – egy britanniai király leánya – a Rajnán hajózva ért Kölnbe, amit éppen akkor foglaltak el a hunok, akik egyetlen nap alatt lemészárolták a tizenegyezer szüzet.

A szépséges hercegnőbe viszont Attila beleszeretett és feleségül kérte.

Orsolya ezt visszautasította, amiért a hunok nyílzáport zúdítottak rá.



Azt, hogy a történészek mit igazoltak a fennmaradt legendából, hamarosan megtudhatják. Az Attila-kiállításra már lehet jegyeket vásárolni - zárul a Magyar Nemzeti Múzeum Gondolának elküldött jelentése.