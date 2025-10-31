Udvardy Panna elődöntős Caliban

Szerző: mti

2025. október 31. 09:08

Udvardy Panna bejutott az elődöntőbe a 115 ezer dollár (38,5 millió forint) összdíjazású kolumbiai salakpályás női challenger tenisztornán, Caliban.

A világranglistán 108. helyezett, harmadikként rangsorolt magyar játékos - aki a múlt héten a legjobb nyolcig jutott a brazíliai Florianópolisban - a WTA rangsorában 154., hetedik helyen kiemelt amerikai Varvara Lepchenkóval csapott össze a csütörtöki negyeddöntőben, és miután az első szettet rövidítésben 7:6 (7-5) arányban megnyerte, a második játszmában esélyt sem adott a riválisnak, és 6:0-val lezárta az 1 óra 53 percig tartó összecsapást.

A 27 éves Udvardy ellenfele az elődöntőben a 19 éves, első helyen kiemelt cseh Sara Bejlek (84.) vagy a négy évvel id��sebb, nyolcadikként rangsorolt argentin Julia Riera (184.) lesz.