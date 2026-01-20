Új stratégia segítségével küzdene az EU a rasszizmus ellen

Szerző: MTI/Gondola

2026. január 20. 18:08

Az Európai Bizottság új stratégiát mutatott be kedden a "rasszizmus minden formájának felszámolása és a valódi egyenlőség megteremtése" érdekében.

A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság rasszizmustól mentes Európát szorgalmaz, ahol az egyének azonos módon boldogulhatnak, teljes mértékben részt vehetnek a társadalomban, és hozzájárulhatnak stabilitásához és jólétéhez. A 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozó új rasszizmusellenes stratégia célja az uniós diszkriminációellenes törvények teljeskörű végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása, a befogadás előmozdítása az oktatásban, a foglalkoztatásban, az egészségügyben és a lakhatásban, valamint rasszizmusellenes partnerségek kiépítése a társadalom minden szintjén.

A stratégia meg akarja erősíteni a meglévő diszkriminációellenes törvények érvényesítését a faji egyenlőséget szavatoló irányelv alkalmazásának értékelése, valamint a végrehajtási hiányosságok azonosítása révén, illetve szükség esetén szigorúbb szankciók mérlegelése érdekében. A stratégia megerősíti a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelem keretét az áldozatok jogainak biztosítása, valamint az online elkövetetett gyűlölet-bűncselekmények fogalommeghatározásának harmonizálása által a szólásszabadság teljes tiszteletben tartása mellett.

Annak érdekében, hogy a rasszizmusellenes erőfeszítések még jobban beépüljenek a társadalom egészének mindennapi életébe, az Európai Bizottság uniós szintű egyenlőségi kampány indít a tudatosság növelésére és a befogadás előmozdítására olyan kulcsfontosságú területeken, mint az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy.

A brüsszeli testület támogatni fogja a tagállamokat az egészségügy területén tapasztalható elfogultság felszámolásában és a munkalehetőségekhez való hozzáférés javításában.

A stratégia hozzájárul az egyenlőséggel kapcsolatos adatok gyűjtésének, elemzésének és felhasználásának javításához is, összhangban a nemzeti jogszabályi keretekkel, a diszkrimináció jobb megértése és kezelése érdekében - írták.

Az EU megújított rasszizmusellenes stratégiája szorosan fog igazodni más meglévő és jövőbeli uniós egyenlőségi stratégiákhoz. Végrehajtását az Európai Bizottság nyomon fogja követni, amelyről félidős értékelést fog készíteni - tájékoztattak.