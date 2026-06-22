Újabb magyar párbajtőr siker

Szerző: MTI, Gondola

2026. június 22. 08:43

Ezüstérmet szerzett vasárnap a Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Blanka, Borsody Emma összeállítású magyar női párbajtőrcsapat a franciaországi vívó Európa-bajnokság zárónapján, Antonyban.

A Muhari Eszter, Büki Lili, Borsody Emma, Nagy Blanka összeállítású együttes a spanyolokon, az oroszokon és az olaszokon keresztül jutott el a döntőig, ahol a házigazdák tavaly világbajnok alakulatával került szembe. Muhari és Diane von Kerssenbrock párharca taktikus vívást hozott, a francia igyekezett támadásra késztetni ellenfelét, ezt a magyar vívó meg is tette, vesztére, mert több tust is kapott belőle. Az Eb-újonc Borsody 1-3-nál kezdett Auriane Mallo-Bretonnal szemben, és 3-2-re kapott ki, majd Büki is alulmaradt, mégpedig 3-1-re a 2023-as év egyéni világbajnokával, Marie-Florence Candassamyval szemben, aki magassági fölényét kihasználva, hosszú kitörésekkel volt eredményes.

A második kör 4-9-ről indult Borsody és von Kerssenbrock asszójával, amelyben nem fordult a kocka, a türelmes és pontos francia 5-3-as sikerrel növelte csapata előnyét. Muhari azonban ekkor nagyon ráérzett, mivel lehet hatékony Candassamyval szemben, pengekötésekkel, jó ütemű kitörésekkel 15-15-nél utolérte ellenfelét, sőt, a következő két tust is ő adta. Még védekezve is ő talált, 10-1-es parádés asszójával 17-15-re fordított. Büki következett Mallo-Bretonnal, eleinte passzív volt a párharc, majd együttes találat után a francia meglepte a magyart és utána is eltalálta Büki hátát, ezzel egyenlített. Candassamyt nem cserélték le a súlyos veresége után, így Borsody vele vívta a hetedik asszót. Szépen tartotta magát, eggyel kapott ki jóval tapasztaltabb ellenfelétől. A nyolcadik párban Büki próbált támadni von Kerssenbrock ellen, de a francia hatékonyan védekezett, a magyar párbajtőröző nem tudta eltalálni őt. Így Muhari és Mallo-Breton záró asszója 22-26-ról kezdődött. Menni kellett előre, ami rejtett magában kockázatot, az elején nőtt is a különbség eggyel. Izgalmasan alakult a végjáték, főleg akkor, amikor Muhari 30-31-re visszakapaszkodott. A következő két találatot viszont a francia adta, és közben fogyott az idő. 31-35-ös állást követően a magyar párbajtőrözőnek már nem volt lehetősége megfelelően előkészíteni az akcióit, ami kedvezett Mallo-Bretonnak, aki végül hat találatra növelte a különbséget.

Legutóbb két éve, Bázelben nyert érmet Európa-bajnokságon a magyar női párbajtőrcsapat, akkor is ezüstöt,

Muhari Eszter, Gnám Tamara, Nagy Blanka, Dékány Kinga összeállításban.

A női párbajtőrözők a magyar küldöttség negyedik dobogós helyezését szerezték. Előzőleg harmadik lett kard egyéniben Szatmári András és párbajtőrben Muhari, illetve győzött a Szilágyi Áron, Szatmári, Rabb Krisztián, Dallos Benedek alkotta férfi kardegyüttes.