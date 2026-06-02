Vitézy Dávid szabályozná az elektromos rollerek közlekedését

Szerző: MTI

2026. június 2. 21:04

Vitézy Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal

nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni

- a közlekedési és beruházási miniszter erről az RTL Híradójának beszélt kedden.

A miniszter

a rollerbalesetek száma és súlyossága

miatt a KRESZ-nek a nagyteljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni.

Vitézy Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet.