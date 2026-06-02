Vitézy Dávid szabályozná az elektromos rollerek közlekedését
Szerző: MTI
2026. június 2. 21:04
Vitézy Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal
nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni
- a közlekedési és beruházási miniszter erről az RTL Híradójának beszélt kedden.
A miniszter
a rollerbalesetek száma és súlyossága
miatt a KRESZ-nek a nagyteljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni.
Vitézy Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet.
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