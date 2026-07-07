Zakó Reykjavíkban - A Győr csak a Ferencváros ellen tud játszani

Szerző: Gondola

2026. július 7. 23:09

Izlandi gárda sem volt eléggé gyenge ellenfél ahhoz, hogy a Győri ETO futballcsapata győzelemmel tudja indítani BL-selejtezőjét. Sulyos hiba volt a Ferencváros részéről, hogy koncentráció nélküli játékokkal átengedje a bajnoki címet egy nemzetközileg teljesen jelentéktelen csapatnak. A Győr nemcsak kikapott, hanem alárendelt szerepet játszott a Vikingur ellen. Gyerekes labdaeladásaival szinte nézhetetlenné tette a mérkőzést: saját tizenhatos előtt is többször labdát ajándékoztak a reykjavíki csatársornak. A Győrnek eleve semmi esélye nem volt arra, hogy valaha is BL-csoportkörbe kerüljön.

A magyar élvonalban bajnoki címet nyerni nemzetközi mércével mérve nulla teljesítmény - derült ki az izlandi fővárosban.

A magyar bajnoki címvédő ETO FC 1–0-ra kikapott az izlandi aranyérmes Víkingur otthonában a Bajnokok Ligája első selejtezőkörének első mérkőzésén, Reykjavíkban, kedden.

Bajnokok Ligája, első selejtezőkör, első mérkőzés:

Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC 1–0 (0–0) gól: Hansen (90+2.)

A magyar klubfutball továbbra is versenyképtelen csapatokat állít elő, így értelmetlennek látszik jelentős pénzt fordítani az NB I fenntartására. Drágán megvásárolt külföldi játékosok teljesítménye zéró. Tengerentúlról idehozott edző felfogadása több mint kérdőjeles. A teljes magyar futballszakma súlyos kudarca a Győr leszereplése.