Orbán Viktor videóban válaszolt Zelenszkij kormányváltó kijelentésére

Szerző: Gondola

2026. március 3. 17:39

Orbán Viktor bejelentette, hogy összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot, amelynek ülése az energiapiaci helyzet részletes áttekintésére fókuszált. A tanácskozáson a kormány álláspontja szerint világossá vált: Magyarországnak továbbra is szüksége van olcsó orosz gázt és olajat ellátásbiztonsága fenntartásához – olvasható Orbán közösségi oldalán közzétett bejegyzésben.

Az Energiabiztonsági Tanács ülése után Orbán Viktor videóüzenetben reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrégiben tett kijelentéseire. Zelenszkij egy olasz napilapnak adott interjúban – amelyet a magyar sajtó is szemlézett – azt mondta, hogy szerinte Orbán vereséget szenved majd a magyar választásokon, és csak ezt követően lehet „normális kapcsolatokat kialakítani Magyarország és Ukrajna között”. Emellett az ukrán elnök azt is hangoztatta: jelenleg lehetetlen (értsd: nem akarják) újraindítani a Barátság kőolajvezetéket, amíg a konfliktus és a támadások nem szűnnek meg.

Orbán Viktor a videóban kitért arra is, hogy a Barátság olajvezeték újraindítását szorgalmazza, és az EU illetékeseinek címzett levelében is ezt kérte. Hangsúlyozta: Magyarország nem támogat semmiféle Ukrajna‑barát döntést az Európai Unióban addig, amíg az olajtranzit nem áll helyre.

A magyar kormány határozott álláspontja az, hogy az olcsó orosz energiaforrások nélkülözhetetlenek, és hogy Brüsszel és Kijev együttműködése egyaránt veszélyezteti Magyarország érdekeit.