Hölvényi György: Ursula von der Leyennek cselekednie kell!

Szerző: Gondola

2026. március 3. 16:36

Hölvényi György közösségi oldalán azt írta , hogy Ursula von der Leyennek cselekednie kell a Barátság kőolajvezeték ügyében.

Állítása szerint Ukrajna politikai döntés miatt akadályozza a Magyarországra irányuló olajszállítást, miközben a műholdfelvételek alapján sem technikai, sem üzemeltetési akadálya nincs az újraindításnak.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország Szlovákiával közösen megoldást keresett, és még közös tényfeltáró szakértői missziót is javasolt, ezt azonban elutasították.

Hölvényi szerint az ügy nem kétoldalú vita, hanem európai kérdés, mert Magyarország és Szlovákia energiabiztonságáról van szó, amit nem lehet politikai nyomásgyakorlás eszközévé tenni. Ezért elvárják, hogy az Európai Bizottság lépjen fel, és gyakoroljon nyomást Ukrajnára a vezeték mielőbbi újraindítása érdekében.