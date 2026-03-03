Kísértő celebesedés sodorta félre a meleg szexbotrány szereplőjévé vált Bese Gergő atyát

Szerző: Molnár Pál

2026. március 3. 17:08

Már majdnem feledésbe merült a meleg szexbotrányba keveredett pap esete, ám egy háromórás videó-interjú ismét az érdeklődés fényébe emelte Bese Gergőt. Sejthetjük, kiknek volt az érdeke, hogy az egyházat rosszul érintő skandalum újfent borzolja a kedélyeket, s az időzítés pontossága is kiderült, hiszen az alany konkrét választási javaslatot is tett a beszélgetésben: kinek a neve mellé ne tegyenek ikszet a polgárok.

Kérdőjeles persze, hogy a szavahihetőségben eléggé instabillá vált személy nem jót tett-e éppen a választáson induló politikusnak.

Olyan, mint Gábor Zsazsa: mindegy, hogy mit, csak beszéljenek róla – fogalmazott egy kiváló főpap a meleg szexbotrányba keveredett volt plébánosról. Kétségtelen: a „celeb pap” címkét is ráragasztották az egykor politikai jellegű szereplésekben is élvezettel fürdő, már nem aktív egyházfira.

Igen, a féktelen celebesedés sodorhatta félre az atyát.

Mindennek ellen tudott állni, csak a celebesedés kísértésének nem. Ment épületeket szentelni, koptatta a véleményvezér-iskola padját, szónokolt az LMBTQ ellen. Fogadta a tapsot. Élvezte a tévészereplések előtti pepecset. A sminkelő hölgyekkel való szellemeskedést. A celebeknek kijáró utcai rácsodálkozásokat.

Tévésztár lett Bese Gergő, ám kérdés, hogy az evangéliumot terjesztette-e az előtte tárult nagy nyilvánosságban.

Még az Alkotmányvédelmi Hivatalba is behívatták - és innentől kezd orwellivé válni a történet. Vagy menjen külföldre papnak, vagy – és itt föláll a szőr a hátunkon – legyen öngyilkos. Állítólag ezt az alternatívát nyitotta ki előtte két alkotmányvédelmi hivatalnok: egy férfi és egy nő.

Ilyet még a Péter Gábor-i Államvédelmi Osztály, az ÁVÓ sem csinált.

Mi tagadás, ezt még egy valamikor fölszentelt papnak sem könnyű elhinni. Lehet, hogy itt túlzásba esett az atya. Igaz, érseki emlékezés szerint az egyházi belső vizsgálaton egészen másokat mondott a laicizálásra esélyes Bese Gergő, mint amiket a minap megjelent Partizán-interjúban megfogalmazott.

Eszerint

a két eset közül az egyikben az alternatív valóságot tárta föl

az őt leitató prostituáltak áldozata.

Ha egy pap homoszexuális kapcsolatokat létesít, az nem törvénybe ütköző. Az belső egyházi ügy. Ugyanakkor ha monológot ad elő a gender ellen, majd férfi prostituáltakkal megy föl egy emeleti lakásba, és ott ki tudja, mivel kevert alkoholt fogyaszt, majd ezután

videó keletkezik róla úgy, hogy ő csak arra emlékszik, hogy másnap egy padon ébred föl,

ez eléggé kacskaringós történet.

Ha regényben olvasnánk, alighanem becsuknánk a könyvet.

A keresztény hívő fogalmát vélhetően félreértelmezte a hit fölszentelt terjesztője. A kacskaringós történeteket e vallás gyakorlóinak sem kell föltétlenül elhinniük.

A modern hitrege szélesebb értelemben kínálkozó tanulsága:

érdemes óvatosnak lenni a celebeskedést feltűnően élvező szerzettel szemben

- még akkor is, ha éppen reverendát visel.

Főkép: Bese Gergő atya