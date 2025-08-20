Augusztus 20. - Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

A ceremónián Sulyok Tamás mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt.

2025. augusztus 20. 08:50

Katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, szerda reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.

A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek teszik le esküjüket.

Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep.

Országszerte ünnepségeket, kenyérszentelést és számos más rendezvényt szerveztek.

Borítókép: Budapest, 2025. augusztus 20. Felvonják Magyarország nemzeti lobogóját a Szent István-napi állami ünnepségen a budapesti Kossuth téren 2025. augusztus 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd

MTI