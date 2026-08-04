Most Marokkóba önti a pénzt az EU

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 4. 12:04

Kilátásba helyzete a Marokkónak szánt uniós határvédelmi támogatások növelését az Európai Bizottság elnöke hétfőn, hogy elejét vehessék a múlt heti tömeges illegális határátlépéshez hasonló eseményeknek a Spanyolországhoz tartozó Ceutába.

"Marokkó fontos stratégiai partner, különösen az embercsempészet és az illegális bevándorlás elleni erőfeszítéseinkben" - emelte ki Ursula von der Leyen a spanyol kormányfőnek címzett válaszában, amelybe a Reuters hírügynökség betekintést nyert. Pedro Sánchez egy korábbi üzenetében a szolidaritás hiányával vádolta Madrid európai uniós partnereit a határsértésre adott felindult reakcióik miatt.

"Spanyolországgal együttműködve - különösen a Ceutával és Melillával kapcsolatos ügyekben -

javíthatnánk a határigazgatási korai figyelmeztető rendszereken,

és növelhetnénk a Marokkónak nyújtott műszaki és pénzügyi támogatásunkat" - fogalmazott.

"Külső határaink védelme közös európai felelősség" - figyelmeztetett az uniós bizottság elnöke, majd hangsúlyozta: a ceutai incidens "egyértelműen bizonyítja, hogy tovább kell lépnünk határaink legérzékenyebb pontjainak megerősítése érdekében".

Arianna Podesta, a brüsszeli testület illetékes szóvivője az MTI megkeresésére megerősítette, hogy Ursula von der Leyen a spanyol miniszterelnöknek írt levelében kiemelte: a spanyol és a marokkói hatóságok hatékony és eredményes irányításának köszönhetően sikeresen

megakadályozták a jogosulatlanok illegális továbbutazását

Spanyolország európai kontinensen lévő területére és máshova Európába.

Az Európai Bizottság továbbra is pénzügyi és operatív támogatást nyújt Spanyolországnak a helyzet és annak következményeinek kezeléséhez, valamint a további halálesetek megakadályozásához és az EU külső határai védelmének biztosításához - emelte ki a szóvivő.

Podesta elmondta: levelében az uniós bizottság elnöke ismételten hangsúlyozta, hogy

tanulságok levonására van szükség az európai ellenállóképesség, a felkészültség és reagálás javítása érdekében.

"A Ceutában történtek világossá tették, hogy többet kell tennünk a külső határok további megerősítése érdekében, például megfigyeléssel és szükség esetén fizikai akadályok alkalmazásával"

- fogalmazott von der Leyen.

Az uniós szóvivő tájékoztatása szerint az Európai Bizottság elnöke levelében öt olyan területet emelt ki, amelyeken az EU fokozni kívánja erőfeszítéseit. Ilyen az illegális migráció megelőzése a partnerországokkal ápolt együttműködés megerősítésével azért, hogy megteremtsék az otthonmaradás lehetőségét. Szerepel továbbá

az unió külső határainak további megerősítése,

a korai figyelmeztető rendszerek bevezetése, az embercsempész-hálózatok felszámolása, valamint az uniós maradásra jogosulatlanok visszaküldését lehetővé tevő rendszerek megerősítése.

A múlt héten legalább 60 ezren jutottak be Marokkóból illegálisan Ceutába, azóta jelentős többségük elhagyta Spanyolország észak-afrikai területét. Az Európai Unió 22 tagállamának vezetője - köztük Magyar Péter miniszterelnök - szombaton közös nyílt levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol kormányfő migrációs politikáját, valamint azonnali uniós szintű fellépést és rendkívüli belügyminiszteri tanácskozás összehívását sürgette. A tervek szerint a belügyminiszterek keddre videókonferenciát tartanak. A levél aláírói biztosították az EU vezető tisztségviselőit arról, hogy eltökéltek az unió külső határainak megbontására irányuló minden kísérlet megakadályozásában.