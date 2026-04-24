A leköszönő kormány nemzetpolitikai eredményeit méltatta Kövér László Zentán

Szerző: MTI

2026. április 24. 15:34

A leköszönő kormány nemzetpolitikai eredményeit méltatta az Országgyűlés elnöke Zentán, a Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepségen pénteken. A rendezvény a

Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem

program kiemelt nyitóeseménye volt.

Az elmúlt 16 év a magyar nemzetpolitika egyik legsikeresebb időszaka volt a trianoni korszak óta. Közjogilag újra egyesítették a nemzetet, visszaadták az állampolgárságot a külhoni magyaroknak és

megerősítették az összetartozást szolgáló közösségeket,

köztük a magyar gazdákét.

"Bízzunk benne, hogy a magyarországi választásokon felhatalmazást nyert kormánypolitika nem lerombolja, hanem tovább építi mindazt, amit a nemzetpolitikában és a szomszédságpolitikában, azon belül pedig kiváltképp Szerbiával eddig elértünk" - mondta Kövér László.

A magyar nemzet egysége, a külhoni magyarság megbecsülése és a magyar-szerb együttműködés erősítése továbbra is közös érdek, hiszen ezer éve "egy kenyéren vagyunk és maradunk" - közölte.

A házelnök köszönetet mondott azoknak, akik részt vettek az április 12-ei választásokon, bebizonyítva, hogy

"a magyar demokrácia működik, sőt az egyik legerősebb Európában".

"A választás eredménye sokakban örömöt és reményt, másokban pedig szomorúságot és reménytelenséget ébresztett. Megköszönöm mindazoknak a támogatását, akik a nemzetünk szuverenitásának és egységének erősítése érdekében folytatott kormányzati munka továbbvitele mellett álltak ki. Azoknak pedig, akik döntésük meghozatalakor ennél fontosabbnak ítéltek más szempontokat, azt kívánom, hogy ne következzék be mindaz, amitől a választásokon most legyőzött oldal meg akarta óvni a nemzetet" - tette hozzá.

A Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program nemcsak jótékonysági kezdeményezés, hanem

a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának, szolidaritásának és közös felelősségvállalásának jelképe is.

Nagy Miklós közölte: a vajdasági gazdák már a kezdetektől részt vesznek a program jótékonysági akciójában, jellemzően egy-egy zsák búzával járulva hozzá a kezdeményezéshez. Az induláskor adományozott néhány száz kilogramm búza mennyisége tavalyra meghaladta a 33 tonnát, az adományozók száma pedig elérte az 550-et.

"A búzáért kapott közel 19 tonna lisztet 33 gyermekekkel foglalkozó szervezet között osztottuk szét. Ezek a szervezetek között vannak olyanok, amelyek sérült gyerekekkel foglalkoznak, de jutott belőle

a Poverello alapítvány által működtetett Lurkóházaknak, középiskolai kollégiumnak és a nagycsaládosok egyesületein keresztül a több gyermeket nevelő szülőknek is"

- mondta.

A program ma már nem csupán jótékonysági kezdeményezés, hanem a nemzeti összetartozás egyik alappillére, amely bizonyítja, hogy a magyar nemzet élő közösség - hangsúlyozta Tóbiás József, a szerbiai parlament mezőgazdasági bizottságának alelnöke.

A búzaszentelés emlékeztet arra, hogy a föld, a kenyér és a hit összeköti a magyar embereket határon innen és túl, bárhol éljenek is a Kárpát-medencében vagy a diaszpórában.

A Magyarok Kenyere program elindításával

nemcsak a búzát áldják meg, hanem a közös akaratot is: azt, hogy figyelnek egymásra, segítik a rászorulókat, és nem engedik el egymás kezét.

"Egy nemzet addig él, amíg emlékezik, és amíg közösségként képes cselekedni"

- fogalmazott.

Az ünnepséget a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) támogatta. Jakab István, az Országgyűlés fideszes alelnöke, a MAGOSZ elnöke köszöntőjében kiemelte, a program 15 évvel ezelőtt 10 tonna gabonaadománnyal indult, mára pedig 1100 tonnára nőtt az összegyűjtött búza mennyisége.

Hozzátette: a kezdeményezésben több mint 500 szervezet működik közre,

több mint tízezer gazda adományoz rendszeresen, több mint harminc malom segíti a gabona megőrlését, és az adományok több mint százezer rászorulóhoz jutnak el.

A Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program 2010-ben indult, célja a Kárpát-medence magyar gazdáinak összefogása és a rászoruló gyermekeket segítő szervezetek támogatása.

