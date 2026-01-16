Az EU szocialista elven létrejött bürokratikus rendszer

Szerző: Molnár Pál

2026. január 16. 17:06

Bukovszkij azt remélte, hogy még az ő életében összeomlik az Európai Unió, ez azonban nem következett be. Figyelmeztetett: egy kimúló birodalom utolsó rúgásai nagy pusztítást okoznak.

A szovjet birodalmat megszüntető Gorbacsov megdöbbenve látta, hogy Európa egyre inkább szovjetizálódik. Erre emlékeztetett Rob Schneider amerikai komikus a Fidesz kongrensszusának küldött videóüzenetében. Homa Jánost, az Agria főszerkesztőjét kérdezte a Gondola.

- Főszerkesztő úr, föltehetőleg Gorbacsovval egy időben lepődött meg a szovjetizálódáson Vlagyimir Bukovszkij orosz neurofiziológus. A szovjet börtönöket megjárt másként gondolkódó számos ijesztő hasonlóságot fedezett föl a Szovjetunió és az Európai Unió között. "Nekünk azt mondták, a Szovjetunió azért kell, hogy létrejöhessen

egy új történelmi közösség, a "szovjet nép".

És hogy mindenkinek el kell felejtenie a nemzetiségét, az etnikai tradícióit és a helyi szokásait... Úgy tűnik, hogy az Európai Unióban ugyanez a helyzet" - mondta Bukovszkij. Kik és milyen mögöttes céllal korrumpálhatták az EU vezetőit azért, hogy ezt a természetellenes célt kergessék?

- Vlagyimir Bukovszkij 1976-ban megfosztották szovjet állampolgárságától és egy fogolycsere-egyezmény keretében kicserélték Luis Corvalánra, a Chilei Kommunista Párt bebörtönzött főtitkárára. Az angliai Cambridge-ben telepedett le, neurofiziológia szakon elvégezte az ottani egyetemet, kutatóként dolgozott, később az egyetem tanára lett.

Az Uniót egy szocialista alapokra felhúzott kolhoznak tartotta.

Magyarországon járva, egy kitüntetés átvételekor azt mondta, hogy Nyugaton is inkább távolodnak a demokráciától. Rámutatott, hogy az EU mindent nevetségesen szabályozni, úgyszólván szovjetizálni akar. Konkrét példaként említette a hulladékkezelést. Brüsszelben kitalálták, hogy csökkenteni kell a lakossági hulladékot, ezért heti egy helyett csak kéthetente viszik el a szemetet. Mindent ellepnek a patkányok és persze a rókák, de a szemét nem lett kevesebb. Értelmetlen de előírás van róla. Tessék, ez egy tipikus szovjetizációs példa az EU-ból. Mint mondta, reméli, megéri még az EU szétesését és akkor azt lehet majd felírni a sírjára, hogy

az ember, aki két uniót is túlélt.

De Bukovszkij nem érte meg a szétesést, 2019-ben meghalt.

buko

- "A Szovjetunióban ezt mondták nekünk, hogy egy erős, föderációs állam kell, hogy elkerüljük a háborút. Az Európai Unióban szó szerint ugyanezt mondják. Összefoglalva, mind a két rendszer ugyanarra az ideológiára épül. Az EU nem más, mint

a régi szovjet modell, csak nyugati köntösbe öltöztetve"

- rögzítette Bukovszkij. Miért nem vettük észre az alattomos szándékot akkor, amikor láttuk, hogy ezt az új szervezetet is uniónak nevezik le?

- Nem vettük észre, jómagam sem gondoltam volna, amikor parlamenti képviselőként megszavaztam a belépést, hogy milyen veszélyekkel jár az uniós tagság. Azt tudtuk, hogy a hajdani Szovjetunió vezérkara nem parlamenti választáson került az állam élére, hanem egymást választották be a magas tisztségekbe. Aztán megtapasztaltuk, hogy

az EU vezetőit sem a nép választja, hanem egy szűk kör egymást emeli fontos pozíciókba.

Csak később fogalmazódott meg bennem, hogy az uniós tagság a nemzeti szuverenitás leépítését is magával hozza. Bukovszkij értetlenkedve fogadta az EU-párti, kormányellenes tüntetéseket is. Hangsúlyozta, hogy az EU egyáltalán nem az, aminek az emberek hiszik. Ha az ukránok belépnének, ők lennének az elsők, akik fellázadnának ez ellen a szocialista elven létrejött bürokratikus rendszer ellen. Bukovszkij bosszantónak tartotta az orwelli megfogalmazásokat is, például azt, hogy „demokráciadeficit”.

„Ez olyan, mint, ha valaki kicsit terhes lenne.

Ez nevetséges, vagy van demokrácia, vagy nincs". Az EU szerinte egyszerűen egy kolhoz, aminek semmi köze a demokráciához, és erre semmi szüksége nincsen Európának.

- "Az EU-ban több száz, és ezer eurokrata van, mindegyik hatalmas fizetéssel, személyzettel, szolgákkal, bónuszokkal, előjogokkal,

egy életre szóló mentelmi joggal...

és ezeket csak egyik pozícióból a másikba rakják át, függetlenül attól, jól végzik-e a dolgukat, vagy sem" - észlelte Bukovszkij. Az EU bürokráciája egy Eger méretű város népességének felel meg. Ez az apparátus akkor sem hagyja szétesni a neki jövedelmet nyújtó uniót, ha az már erkölcsi hulla lesz. Az 500 millió európai polgár hogyan védekezhet ez ellen a gigantikus élősdi ellen?



- Nehéz erre a kérdésre néhány mondatban egzakt választ adni. Az már most is látszik, hogy az EU tagság hatalmas veszélyt jelent, ha a mindennapi életet túlbürokratizálják, ha a vezetői a hadiiparral együttműködve a saját gazdagságukat, anyagi nyerészkedésüket az emberek, a hadköteles férfiak élete elé helyezik ha az emberek életét semmibe veszik, s az ukrán-orosz háborúba akarják belökni a háborúban nem érdekelt nemzeteket. Bukovszkij szerint teljesen érthető, ha Magyarország a saját útját járva akár gyarmattartónak is kész nevezni az EU-t. Bukovszkij azt is elmondta, hogy napi szinten nem követi a magyar eseményeket, de azt leszűrte, hogy alapjaiban véve Magyarország helyesen cselekszik. Ehhez kapcsolódva talán azt kellene még kimondani, hogy az európai polgárok akkor tennének a legjobban, ha csatlakoznának a Patriótákhoz ebben az agyonbürokratizált EU-s rendszerben. Így lehetne elérni azt, hogy

a Patrióták az EU bürokratáit leváltsák

egy, valóban az emberek érdekeit képviselő és szolgáló szervezetre, s megtörjék Európa szovjetizálódását.