Szerző: Pók Katalin

2026. július 7. 17:06

A Pride napján két ellentüntetés is volt Budapesten. Két civil tüntetés, ami azonban megdobogtatta a magyarok szívét, különösen az Elizabeth - Magyar Valóság jobboldali influenszer Facebook oldaláról kiinduló.

Már másodjára szervezett tüntetést, most a migrációs paktum és a gender propaganda ellen valamint a sajtószabadság mellett. Hatalmas tömegeket mozgatott meg ebben a nyári kánikulában, szlogen lett a „Dobbanjon!” Ez nyilvánvalóan a Tiszás „Áradjon” ellentétpárja. Két nagy molinót vittek: az „Álljunk ki közösen a hazánkért!” és a „Dobbanjon együtt a magyar szív”. Az eredete összetett, van egy ilyen című dal a youtube-on, DopeMan is kiemelte a Dobbanjon szót. Ráadásul a Jézussal való egység imája, keresztény szövegére hajaz: „Szívünk együtt dobbanjon, Bensőnk együtt érezzen, Elménk gondolata egy legyen” Ez mind együtt jellemző volt a felvonulókra, egészen Békemenet jellege volt, a felszólalók bátor, tüzes hangú beszédeket mondtak, magyar zászlók lengtek, szólt a magyar és székely himnusz. Magyar Péter ellenes és kormányellenes szövegek is elhangzottak, mint a „hazaáruló”. Szemmel láthatóan egy ellenállási mozgalom alakult ki egy civil kezdeményezésből, Orbán Viktor és a nevével fémjelzett nemzeti értékek védelmében.

A másik tüntető a CitizenGo volt, aki már nagyon régóta védi a keresztény értékeket, a liberalizálódó világban. Teleki Béla ellenvéleményét fogalmazta meg a gender ideológiával szemben. Imádságos felvonulás volt, a „Szülők menete imádsággal a gyermekekért”. A két csoport a Kossuth téren egyesült.

Tiltakozás volt a Pride ellen molinókkal Budaházy György vezetésével. A Hatvannégy Vármegye keresztény aktivistái pedig a Gellért- hegy oldalában kitett táblákkal tiltakoztak. A Pride résztvevők ezzel szembesültek:

„Bűn nem lehet büszkeség tárgya!”, Budapest nem Szodoma!”

Ezen kívül voltak olyan helyszínek, ahol tojással máshol zöldséggel dobálták meg a Pride menet résztvevőit. Ez azonban nem zavarta meg őket abban, hogy vélt büszkeségüket a világba kiáltsák. Több felszólaló a szabad légkört ünnepelte, amit a Tisza hozott a nemi kisebbségeknek. Karácsony Gergely ott volt a felszólalók között, aki tavaly a tiltó törvény ellenére megszervezte a melegek felvonulását. Azt mondta: „Éljen a szabadság, éljen a haza, éljen a szeretet, éljen a Pride és éljen Budapest”. Ő ezt „elfogadásnak” nevezi, mintha diszkrimináltak lettek volna az LMBTQ közösségek az Orbán kormány alatt. Persze tilos volt a propaganda a nevelési-oktatási intézményekben, nem gyalázhatták meg a házasság szentségét, és nem fogadhattak örökbe. Több felszólaló is jelezte, hogy a törvények még nem változtak meg, ezt a Tisza kormánytól várják. Magyar Péter biztatta őket győzelme estéjén, mert azt mondta, hogy mindenki szabadon szerethet. Ugyanis, a Bibliában „ocsmányságnak” nevezett bűnt a szeretet szóval fedik be. De a szeretettel nem lehet bűnöket befedni. A Tisza kormány távol maradt egyébként a Pride-tól, még láthatóan hezitál, mit tegyen, mert szavazóik nagyon heterogén összetételűek. Karácsony Gergely azonban nem kertelt, kijelentette azt az óhaját, hogy ő szeretné összeadni az első azonos nemű párt Budapesten. Magas pozíciója ellenére, valószínű ő a család szégyene, hiszen családja mindig Fideszes volt, és így tisztában vannak a nemzeti és keresztény értékekkel.

Felszólalt még Lilu és Steiner Kristóf, kinek „férje” szolgáltatta a zenét. Lilu a szeretet, béke, szolidaritás szavakat használta, és a lefóliázott könyvek érdekében szólt, mert még sok a munka. Azaz sokat kell még tennie az új kormánynak, hogy Orbán Viktor művét lerontsa. Mindebből látható, hogy a sátán erősen dolgozik.

A metodista lelkész Iványi Gábor üzenete a Pride-nak, szintén elszomorító. Tavaly a gyülekezési jogért, demokráciáért, valamennyi elnyomott kisebbségért, emberi jogokért küzdöttek- mondta. Ma a Pride „a szabadság, a szeretet, az elfogadás, a szolidaritás és egyenlő emberi jogok ünnepe legyen”. Ugyanazt fújja tehát, mint a liberális világ, ami mára Szodomát csinált a világból. Szégyen, hogy egy pap is ennyire hatása alá tud kerülni a kor téves ideológiáinak, holott kezében ott az örök igazság, a Biblia.

2026.06. 27. azonban mégis örömre ad okot. Megszületett a nemzeti ellenállási mozgalom a Dobbanjon! Vezetője egy fiatal lány, támogatói, felszólalói fiatalok, de láthatóan felzárkóznak hozzá mindazok, akiknek fontos a nemzet A CitizenGo továbbra is védi az örök értékeket, ahogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai is.

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