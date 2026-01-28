Elhunyt Voith Ági színésznő

81 éves korában elhunyt Voith Ági, Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja. A művészt szerdán, a hajnali órákban érte a halál, hosszan tartó betegség után – közölte a József Attila Színház az MTI-vel. A színház saját halottjának tekinti.

Voith Ági 1944. március 17-én született Budapesten. Édesanyja Mészáros Ági színésznő, édesapja Voith Lajos főhadnagy volt. Az 1956-os forradalmat követően Svájcban, majd Olaszországban tanult, később Budapesten érettségizett, majd 1966-ban diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.

Pályáját a József Attila Színházban kezdte, ahol A kaktusz virága című darabban debütált, és csaknem húsz éven át volt a társulat meghatározó tagja. Nevéhez olyan emlékezetes alakítások kötődnek, mint a Kaviár Gyurgyevója vagy a Potyautas Jamaicai trombitása. Később a Thália és az Arizona Színházban játszott, majd 1993-tól szabadfoglalkozásúként dolgozott, 2019 és 2021 között pedig a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt.

Legendás humorával elsősorban vígjátéki és zenés szerepekben aratott nagy sikert, kiemelkedő alakítást nyújtott többek között Nino Manfredi Szavak, szerelmes szavak című zenés vígjátékának női főszerepében. Pályája későbbi szakaszában komoly drámai feladatok is megtalálták: játszott a Miskolci Nemzeti Színházban, a Nemzeti Színházban, a Spirit Színházban és az Örkény Színházban is. Gazdag színpadi életművében klasszikus és modern darabok főszerepei egyaránt szerepelnek.

A színház mellett jelentős filmes és televíziós karriert is befutott. Már pályakezdőként főszerepet kapott játékfilmekben, később számos tévéfilmben és sorozatban szerepelt, többek között a Linda, a Hungária Kávéház és a Patika című produkciókban. Férjével, Bodrogi Gyulával – bár magánéletükben már nem éltek együtt – közös esttel hosszú éveken át járták az országot.

Munkásságát számos elismeréssel jutalmazták: 1976-ban Jászai Mari-díjat kapott, 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével tüntették ki, 2003-ban Radnóti Miklós antirasszista díjban részesült. A József Attila Színház örökös tagja lett, 2013-ban érdemes művész címet kapott, 2016-ban pedig átvette a Színház- és Filmművészeti Egyetem jubileumi oklevelét.