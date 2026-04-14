Értékvédelem mint nemzeti küldetés

Szerző: Molnár Pál

2026. április 14. 20:05

Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal közösen megvédjük a nemzeti oldal vívmányait – mondta a miniszterelnök a választási vereség másnapján.

Aligha lehet ésszerűbb célkitűzéssel élni, a nemzeti oldal ugyanis rendkívül sok értéket felhalmozott az eltelt években. A teljes lajstromot napokig sorolhatnánk, párat érdemes kiemelni. Sikerült visszavásárolnunk a baloldal által elkótyavetyélt stratégiai közvagyon egy részét: energetikai cégeket, a repteret. Sikerült felújítani jó néhány omladozó kastélyt.

Megépítettük a Puskás Arénát. Rengeteg út épült: szinte utolértük Ausztriát ezen a területen. Szépül a budai Vár. Ezres nagyságrendben újultak meg, százas nagyságrendben épültek új templomok.

Más ország a mai hazánk, mint az, amelyet 16 évvel ezelőtt a baloldaltól a nemzeti csapat átvett.

Forintban talán nehezen kifejezhető érték, de nagyon meg kell becsülnünk:

létrejöttek hazaszerető keresztény közösségek.

Erre azért érdemes kiemelten figyelnünk, mert ez az a nemzeti vívmány, amelyet jó eséllyel megvédhetünk közösen.

Az Alaptörvényt nagy veszély fenyegeti: nemcsak a vármegye szó eshet el, hanem a keresztény jelleg, a gender elleni kitételek, a woke-kal szembeni oltalom.

Ezeket a vívmányokat könnyen aláaknázhatja a gátlástalan baloldal.

A hazaszerető keresztény közösségek azonban meg tudják védeni magukat a diktatúrában is.

Még a legsötétebb kommunizmusban is voltak olyan hazafias keresztény közösségek, amelyek teljes titokban éltek és fennmaradtak. Akkor, amikor bármelyik pap vagy közösségi vezető háza előtt egy-egy hajnalban megállhatott egy fekete kocsi, amelyből bőrkabátosok ugrottak elő, és…

Csak remélni tudjuk, hogy ilyen mélyre nem süllyed le az európai uniós „demokrácia” (ámbár ki tudja).

Most a hazaszerető keresztény közösségeknek

nemcsak nem kell, hanem nem is szabad titokban működniük. „Ne féljetek”

– ahogy mondta Jézus az apostoloknak. Igen, a mítoszokban felfénylő bátorság is erőt adhat a mai kurázsihoz.

Ne csendes, hanem minél hangosabb legyen a hazaszerető kereszténység. Ne ijedjen meg, ha templomból kijőve azt látja, hogy gépkocsiplatóról egy agresszív alak hangerősítőkből rikácsol.

Az agresszort a szeretet és az összefogás erejével kell lehalkítani.

A keresztény világ egyik nagy értéke a szépség: ez ragyog fel például templomépületek külsejében és belsejében is. Gótikus formák, barokk szobrok és festmények, fölemelő rítusok. Lelket fölmelegítő zene.

Imák, versek, prédikációk.

Feszületek az utak mentén, melyek mellett közösségalakító élmény lehet egy fohász elmondása. Himnusz éneklése.

Ahogy végvárainkban Krisztust védték vitézeink,

hasonló elszántsággal kell védeni a nemzeti oldal vívmányait a hazaszerető keresztény közösségeknek.

Amelyek mai szellemi végvárakká magasodhatnak.