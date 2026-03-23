Európa lelke ma Budapesten járt – I. Patrióta Nagygyűlés

2026. március 23. 17:01
A Mandiner beszámolója szerint a miniszterelnök beszéde elején hangsúlyozta: Európa történetében először gyűltek össze Budapesten a patrióta pártok képviselői egy közös kiáltványban kiállva az európai szabadság és a nemzetek mellett.
„Hányszor hallottuk már az elmúlt években, hogy a magyar kormány külpolitikája elszigetelt” – fogalmazott Orbán Viktor, majd cáfolta ezt: Világos terveink vannak. Ezeket a célokat mi nem titkoljuk. Nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását.” A miniszterelnök szerint a patrióták nem szélmalomharcot vívnak Brüsszel ellen, hanem tudatos stratégiával haladnak előre.
„El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan Uniót akarunk, amely a Szuverén Nemzetek Szövetsége. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk”
– jelentette ki határozottan. Orbán Viktor kiemelte: az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázhat. Ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az Európai Unió történetében. Akiket ma itt láttak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői” – jegyezte meg, utalva a 2029-es európai parlamenti választásokra.
Hozzátette: „Akkor már nekünk áll a zászló. És akkor megnyerjük az Európa lelkéért és nemzeteink jövőjéért vívott csatát, és együtt újra naggyá tesszük Európát.” A beszédben szó esett az európai politikai patthelyzetről is. A miniszterelnök szerint a brüsszeli liberális-globális elit kudarcai nyilvánvalóak: migrációs válság, energiaválság, gazdasági csőd, zuhanó ipar. „A brüsszeli baloldali elit napról napra gyengébb, miközben a patrióták erősödnek” – fogalmazott.
A lap cikke szerint külön bírálta a brüsszeli baloldal tervét Ukrajna gyorsított EU-csatlakoztatására: ez behozná a háborút az Unióba, elviselhetetlen pénzügyi terhet róna az európai emberekre és gyermekeikre, miközben az EU-nak már most sincs pénze saját magára. Orbán Viktor szerint a patrióták nem kompromisszumokkal, hanem nyílt szóval és tettekkel képviselik az európai emberek érdekeit: békét, biztonságot, megfizethető árakat. Mi vagyunk az egyetlen frakció az Európai Parlamentben, amely kompromisszumok, taktikai engedmények nélkül azt mondja, amit gondol, és azt teszi, ami az európai emberek érdeke” – hangsúlyozta a Patrióták Európáért frakcióról.
A miniszterelnök a közelgő választásokat is említette: a héten Dániában, három hét múlva Magyarországon döntenek a sorsról. Szerinte Brüsszel és Kijev összefogott a magyar kormánnyal szemben: közösségi médiás támadások, olajblokád, ukrán propaganda gépezete – mind a jelenlegi nemzeti kormány gyengítését szolgálja.
Minden szem Buapestre szegeződik
A felszólalók közül Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke hangsúlyozta, hogy a magyar politika nemcsak nemzeti ügy, hanem a közös európai küzdelem része. Szerinte Magyarország példát mutat abban, hogyan lehet ellenállni a brüsszeli politikai nyomásnak, és egyben Európa határainak védelmét is ellátja. Úgy látja, hogy a magyar választások eredménye az egész kontinens számára jelzésértékű lesz.
Andrej Babiš cseh miniszterelnök (ANO) videóüzenetében a növekvő európai bizonytalanságot emelte ki, hangsúlyozva, hogy az emberek stabilitásra és kiszámíthatóságra vágynak. Véleménye szerint a patrióta politikai erőket az köti össze, hogy elutasítják a központosított uniós döntéshozatalt, és a nemzeti érdekek elsődlegességét vallják. A magyar választást ezért nem egyszerű politikai eseménynek, hanem a stabilitás és a tapasztalat próbájának tekinti.
Geert Wilders, a legendás holland politikus (Szabadságpárt) Magyarországot „világítótoronynak” nevezte, amely példát mutat a nemzeti identitás megőrzésében és a biztonság fenntartásában. Szerinte egyre több európai ország tekint a magyar modellre mint követendő útra, különösen a szuverenitás kérdésében. Wilders egyébként a beszédében sok magyar kifejezést (sőt még szóviccet) is használt, mivel felesége magyar származású.
Santiago Abascal, a spanyol VOX és egyben a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke kiemelte, hogy Orbán Viktor megmutatta: létezik működőképes patrióta alternatíva Európában, amely képes ellenállni a külső – főként brüsszeli – elvárásoknak. Úgy véli, a magyar példa bizonyítja, hogy a nemzeti érdekek következetes képviselete politikailag is sikeres lehet.
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Lega párt elnöke szerint a magyar választás tétje túlmutat az országon: a szuverenitásról, a keresztény identitás megőrzéséről és a biztonság jövőjéről szól. Orbán Viktort olyan vezetőnek nevezte, aki következetesen a saját nemzete érdekeit képviseli, és nem enged a külső nyomásnak. Salvini a tengeri határok megvédése miatt évek óta ellene folytatott koncepciós bírósági eljárásokról is beszélt.
Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke – ma a legnépszerűbb francia politikus – úgy látja, hogy Magyarország az elmúlt években a szuverenitás és ellenállás egyik legfontosabb európai szimbólumává vált. Orbán Viktort „vizionárius” és „úttörő” vezetőként írja le, aki irányt mutat a kontinens politikai átalakulásában.
A Budapestre érkező patrióta politikusok tehát Magyarországot és Orbán Viktort egyöntetűen a patrióta, szuverenista politika inspiráló, központi jelentőségű példaképeként értelmezik. A közelgő magyar választást pedig nem csupán hazai eseményként értelmezik, hanem olyan fordulópontként, amely hatással lehet az európai politikai erőviszonyokra, és befolyásolhatja a jövő politikai irányvonalát az egész kontinensen. Ez az egy dolog, amiben egyetértenek Brüsszellel.
Szerkesztőségünkhöz eljutott a Patrióták Nagygyűlés budapesti kiáltványa is, amelyet teljes terjedelemben közlünk:
Európa válaszúthoz érkezett. A tét nem is lehetne nagyobb: nemzeteink szabadságának, szuverenitásának és kultúrájának megőrzése. Ma egyedül a Patrióták képviselik azon európaiak egyre növekvő táborát, akik meg akarják őrizni az irányítást saját jövőjük felett. Mi, Patrióták, egy olyan erős Európában hiszünk, amely szabad nemzetekre épül, ahol a szuverén államok közötti együttműködés a polgárok érdekeit és jólétét szolgálja. Nemzeteink számára a békét, a szabadságot és a szuverenitást választjuk, és az utolsó védőbástyaként állunk a bürokratikus központosítás előretörésével szemben.
Ez a mi üzenetünk Európa népeihez:
• Mi, Patrióták, kiállunk a szabad nemzetek Európájáért. Határozottan elutasítunk minden olyan törekvést, amely egy európai szuperállam létrehozására irányul. A szuverenitás a népé – nem pedig a hatáskörein túlnyújtózkodó, valóságtól elrugaszkodott és elszámoltathatatlan brüsszeli bürokráciáé.
• Felemeljük szavunkat a nemzeti szuverenitás ellen zajló, csendes államcsíny ellen. Elutasítjuk az uniós intézmények törekvéseit, amelyek elvonnák azokat a hatásköröket, amelyek jog szerint Európa nemzeteit és népeit illetik meg. Elkötelezettek vagyunk a szubszidiaritás és az arányosság elvei mellett, és ellenzünk minden további szuverenitásátadást az európai intézményeknek.
• Ellenzünk minden olyan erőfeszítést, amely a nemzeti vétó megszüntetésére irányul, mivel ez kulcsfontosságú a nemzeti érdekek védelmében. Határozottan elítéljük az olyan jellegű kijelentéseket, amelyek szerint az állami szuverenitás csupán illúzió.
• Elutasítjuk a jogállamiság torzított, politikai fegyverként alkalmazását a demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben. Elutasítjuk a jogállamisági eljárást mint a nyomásgyakorlás és zsarolás eszközét, amelynek célja, hogy a tagállamokat a szuverén politikák megváltoztatására kényszerítse.
• Elkötelezettek vagyunk nemzeteink gazdasági szuverenitásának megerősítése mellett, a nemzeti jólétet jelentő ipar és kisvállalkozások támogatásával. Vállaljuk, hogy megvédjük gazdáinkat és termelőinket a tisztességtelen versenytől és a káros kereskedelmi megállapodásoktól.
• Határozottan kiállunk nemzeteink energiaszuverenitásának megőrzése mellett. Minden országnak joga van megválasztani energiaforrásait és meghatározni energiarendszerének szerkezetét. Elutasítunk minden politikai, jogi vagy infrastrukturális beavatkozást, amely a nemzeti energiamixet érinti.
• Elkötelezettek vagyunk nemzeteink kulturális szuverenitásának védelme mellett. Büszkék vagyunk nemzeteink sokszínűségére, történelmükre és hagyományaikra, amelyek Európa zsidó-keresztény örökségében gyökereznek.
• Elutasítjuk a tömeges bevándorlást, amely aláássa társadalmaink biztonságát, kohézióját és identitását. Csak a nemzeteknek van joguk saját sorsuk meghatározására és arra, hogy eldöntsék, kikkel kívánnak együtt élni.
• Felszólítunk a józan észen alapuló politikához való visszatérésre és az európai együttműködés alapvető céljainak tiszteletben tartására, népeink számára a béke, a jólét és a biztonság biztosítására.