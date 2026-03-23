Európa lelke ma Budapesten járt – I. Patrióta Nagygyűlés

Szerző: Gondola

2026. március 23. 17:01

Először tartottak Patrióta Nagygyűlést. A választás épp Budapestre esett, mivel Orbán Viktor a jobboldal emblematikus alakja, a Fidesz pedig az európai pártszövetség egyik alapítója.

A Mandiner beszámolója szerint a miniszterelnök beszéde elején hangsúlyozta: Európa történetében először gyűltek össze Budapesten a patrióta pártok képviselői egy közös kiáltványban kiállva az európai szabadság és a nemzetek mellett.

„Hányszor hallottuk már az elmúlt években, hogy a magyar kormány külpolitikája elszigetelt” – fogalmazott Orbán Viktor, majd cáfolta ezt: Világos terveink vannak. Ezeket a célokat mi nem titkoljuk. Nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását.” A miniszterelnök szerint a patrióták nem szélmalomharcot vívnak Brüsszel ellen, hanem tudatos stratégiával haladnak előre.

„El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan Uniót akarunk, amely a Szuverén Nemzetek Szövetsége. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk”

– jelentette ki határozottan. Orbán Viktor kiemelte: az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázhat. Ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az Európai Unió történetében. Akiket ma itt láttak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői” – jegyezte meg, utalva a 2029-es európai parlamenti választásokra.

Hozzátette: „Akkor már nekünk áll a zászló. És akkor megnyerjük az Európa lelkéért és nemzeteink jövőjéért vívott csatát, és együtt újra naggyá tesszük Európát.” A beszédben szó esett az európai politikai patthelyzetről is. A miniszterelnök szerint a brüsszeli liberális-globális elit kudarcai nyilvánvalóak: migrációs válság, energiaválság, gazdasági csőd, zuhanó ipar. „A brüsszeli baloldali elit napról napra gyengébb, miközben a patrióták erősödnek” – fogalmazott.

A lap cikke szerint külön bírálta a brüsszeli baloldal tervét Ukrajna gyorsított EU-csatlakoztatására: ez behozná a háborút az Unióba, elviselhetetlen pénzügyi terhet róna az európai emberekre és gyermekeikre, miközben az EU-nak már most sincs pénze saját magára. Orbán Viktor szerint a patrióták nem kompromisszumokkal, hanem nyílt szóval és tettekkel képviselik az európai emberek érdekeit: békét, biztonságot, megfizethető árakat. Mi vagyunk az egyetlen frakció az Európai Parlamentben, amely kompromisszumok, taktikai engedmények nélkül azt mondja, amit gondol, és azt teszi, ami az európai emberek érdeke” – hangsúlyozta a Patrióták Európáért frakcióról.

A miniszterelnök a közelgő választásokat is említette: a héten Dániában, három hét múlva Magyarországon döntenek a sorsról. Szerinte Brüsszel és Kijev összefogott a magyar kormánnyal szemben: közösségi médiás támadások, olajblokád, ukrán propaganda gépezete – mind a jelenlegi nemzeti kormány gyengítését szolgálja.

Minden szem Buapestre szegeződik

A felszólalók közül Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke hangsúlyozta, hogy a magyar politika nemcsak nemzeti ügy, hanem a közös európai küzdelem része. Szerinte Magyarország példát mutat abban, hogyan lehet ellenállni a brüsszeli politikai nyomásnak, és egyben Európa határainak védelmét is ellátja. Úgy látja, hogy a magyar választások eredménye az egész kontinens számára jelzésértékű lesz.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök (ANO) videóüzenetében a növekvő európai bizonytalanságot emelte ki, hangsúlyozva, hogy az emberek stabilitásra és kiszámíthatóságra vágynak. Véleménye szerint a patrióta politikai erőket az köti össze, hogy elutasítják a központosított uniós döntéshozatalt, és a nemzeti érdekek elsődlegességét vallják. A magyar választást ezért nem egyszerű politikai eseménynek, hanem a stabilitás és a tapasztalat próbájának tekinti.

Geert Wilders, a legendás holland politikus (Szabadságpárt) Magyarországot „világítótoronynak” nevezte, amely példát mutat a nemzeti identitás megőrzésében és a biztonság fenntartásában. Szerinte egyre több európai ország tekint a magyar modellre mint követendő útra, különösen a szuverenitás kérdésében. Wilders egyébként a beszédében sok magyar kifejezést (sőt még szóviccet) is használt, mivel felesége magyar származású.



Santiago Abascal, a spanyol VOX és egyben a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke kiemelte, hogy Orbán Viktor megmutatta: létezik működőképes patrióta alternatíva Európában, amely képes ellenállni a külső – főként brüsszeli – elvárásoknak. Úgy véli, a magyar példa bizonyítja, hogy a nemzeti érdekek következetes képviselete politikailag is sikeres lehet.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Lega párt elnöke szerint a magyar választás tétje túlmutat az országon: a szuverenitásról, a keresztény identitás megőrzéséről és a biztonság jövőjéről szól. Orbán Viktort olyan vezetőnek nevezte, aki következetesen a saját nemzete érdekeit képviseli, és nem enged a külső nyomásnak. Salvini a tengeri határok megvédése miatt évek óta ellene folytatott koncepciós bírósági eljárásokról is beszélt.

Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke – ma a legnépszerűbb francia politikus – úgy látja, hogy Magyarország az elmúlt években a szuverenitás és ellenállás egyik legfontosabb európai szimbólumává vált. Orbán Viktort „vizionárius” és „úttörő” vezetőként írja le, aki irányt mutat a kontinens politikai átalakulásában.

A Budapestre érkező patrióta politikusok tehát Magyarországot és Orbán Viktort egyöntetűen a patrióta, szuverenista politika inspiráló, központi jelentőségű példaképeként értelmezik. A közelgő magyar választást pedig nem csupán hazai eseményként értelmezik, hanem olyan fordulópontként, amely hatással lehet az európai politikai erőviszonyokra, és befolyásolhatja a jövő politikai irányvonalát az egész kontinensen. Ez az egy dolog, amiben egyetértenek Brüsszellel.