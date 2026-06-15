Harrach Péter: Eszmeiségünk kulcsszava az állandóság, az örökérvényű normák képviselete

Szerző: kdnp.hu, Gondola

2026. június 15. 14:37

A keresztény Magyarország eszméjéről, a kereszténydemokráciáról beszélt a Fidesz szombati kongresszusán Harrach Péter, kiemelve: ez a Fidesz és a KDNP szövetségi rendszerének alapeszméje. Ha mi az igazságot és a stabilitást képviseljük, akkor ez öntudatot és magabiztosságot ad nekünk, ez pedig a nehéz helyzetekben mutatkozik meg igazán – hangsúlyozta a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke, aki beszélt arról is: az inga előbb-utóbb visszaleng, várakozás viszont felkészülést jelent és nem passzivitást.

A kereszténydemokrácia a keresztény értékrendnek, a keresztény ember- és társadalomképnek a képviselete a közéletben, a keresztény emberkép pedig az ember méltóságáról, természetéről és felelősségéről szól – mondta Harrach Péter, hozzáfűzve, ezt a teremtéstörténet világítja meg a legjobban. Azt olvassuk, hogy a Teremtő a maga képére teremtette az embert. Ennél többet az emberi méltóságról nem lehet mondani. Férfinak és nőnek teremtette. Ez az ember természete. Ez megóv minket attól, hogy belebonyolódjunk olyan vitába, hogy hány biológiai nem van – jegyezte meg a kereszténydemokrata politikus. A Teremtő az embert a világ gazdájává tette, és ebbe beletartozik az embertárs iránti felelősség is, így a keresztény emberképben nincs helye annak a mindenhol tapasztalható gyűlöletnek, ami körülvesz minket – mutatott rá Harrach Péter.

Leszögezte:

a mi emberképünk az állandó emberi természethez és a világ változatlan törvényeihez igazodik, eszmeiségünk kulcsszava tehát az állandóság, az örökérvényű normáknak a képviselete.

Ezt akkor is képviseljük, amikor a liberalizmus legnagyobb tévedésével, az erkölcsi relativizmussal állunk szemben, amikor a mi stabil alapon álló és az ő ingatag és változó alapon álló világnézete kerül egymással szembe – tette hozzá az MKDSZ elnöke. Kijelentette, amikor mi az igazságot és a stabilitást képviseljük, akkor ez öntudatot és magabiztosságot ad nekünk, ez pedig a nehéz helyzetekben mutatkozik meg igazán, amikor világossá válik, hogy az ilyen ember ugyanaz marad a kudarc idején, mint a siker napjaiban, azért, mert biztos alapokon áll. Ilyen helyzetet mindnyájan átéltünk már, ’97-ben a KDNP is padlóra került, tettük, amit tehettünk az összeszűkült mozgástérben, és vártuk, mert néha várni is tudni kell – fogalmazott Harrach Péter.

Közölte, az inga előbb-utóbb visszaleng, a várakozás viszont felkészülést jelent és nem passzivitást. Kitérve a Fidesz és a KDNP szövetségére elmondta, van egy nagy néppárt, amely a valóságot képviseli, ami nem más, mint az emberek szándéka, és van egy kis világnézeti párt, amely az igazságot képviseli. Ezzel nem lehet választást nyerni, mert az igazság kevés ahhoz.

Azonban a kis világnézeti párt egy kiszámítható partner, amely együttműködve a nagy néppárttal, képes arra, hogy politikai sikereket érjen el.

Végül a választási eredmény kapcsán Harrach Péter arról is beszélt, hogy minden rosszban van valami jó. „Elég sokáig kellett keresnünk, hogy ebben a rosszban mi a jó, de ha azt látjuk, hogy a zsoldosok átszivárognak, akkor a tisztulásnak a helyzete az, ami jó” – mondta, magabiztos derűt és erőt kívánva az egész közösségnek.