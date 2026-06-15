Ismét béke Irán és az USA között - jöhet az olaj!

Szerző: MTI, Gondola

2026. június 15. 10:38

Irán megerősítette, hogy a hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról - jelentette hétfőn az iráni állami média. Kazem Garibabádi iráni külügyminiszter-helyettes hétfőn az IRIB TV iráni állami televízióban jelentette be, hogy az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról kötött keretmegállapodás szövegét véglegesítették, de Irán csak pénteken kezdi meg annak végrehajtását.

A külügyminiszter-helyettes hozzátette, hogy egy 60 napos tűzszüneti időszak alatt egy átfogóbb megállapodást fognak tárgyalni, amelyben szó lesz Irán nukleáris programjáról, és az Iránnal szembeni szankciók enyhítését is el akarják érni. Az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkárságának közleménye szerint hétfő estétől kezdődően végleg véget érnek a háborús és katonai műveletek minden fronton, beleértve Libanont is.

A Tasnim hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a Hormuzi-szorost a megállapodás pénteki aláírását követően nyitják meg újra.

A világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának megnyitásáról korábban Donald Trump amerikai elnök is azt írta Truth Social platformján, hogy az csak a megállapodás pénteki hivatalos aláírása után nyílik meg. Az amerikai-iráni megállapodás az egyeztetéseken közvetítőként részt vevő Sehbaz Saríf pakisztáni miniszterelnök, és a katari kormány közreműködésével jött létre.