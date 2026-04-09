Fülöp Attila: a budai választók átverése, ha egy nemzetbiztonsági kockázatot jelentő tiszás indul a választáson

Szerző: Gondola

2026. április 9. 12:53

Áll a bál a II. kerületben. Nem más, mint az ismert baloldali botrányhős, Tordai Bence nyilatkozta azt, hogy a tiszás Koncz Áron nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. Vajon mire gondolt?

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár (KDNP), Budapest II. kerületének országgyűlési képviselőjelöltje a Facebook-oldalán fejtette ki, hogy Európa súlyos energiaválság előtt áll, amely a kontinens stabilitását is veszélyezteti. Ebben a helyzetben Magyarország számára csak egy nemzeti érdekeket képviselő kormány tudja biztosítani az energiaellátást és a családok biztonságát.

A brüsszeli szankciók és Ukrajna nyomása kockázatot jelentenek, míg egy ellenzéki kormány felszámolná a rezsicsökkentést, ami jelentős áremelkedéshez és gazdasági nehézségekhez vezetne. A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozza, hogy a szuverén kormány képes megvédeni az ország energiabiztonságát, ezért a választáson a Fidesz-KDNP támogatását javasolja.

A II. kerületben a választás sajátos pikantériája, hogy Tordai Bence ismert baloldali képviselőjelölt (a parlamenti „balhék” főszervezője) visszalépésekor azt nyilatkozta, hogy szerinte nincs valódi, tisztessége és alkalmas ellenzéki képviselőjelölt a kerületben.

Mi több, utalt arra, hogy a tiszás Koncz Áron szerinte nem menne át egy nemzetbiztonsági vizsgálaton, ami minimum kétségeket vet fel a jelölt indulásával kapcsolatban.

Fülöp Attila hangsúlyozza, hogy ő már 16 éve közszereplő, és számos nemzetbiztonsági vizsgálaton átesett. Szerinte a budai választópolgárok nettó átverése, hogy valaki úgy indul el egy országgyűlési választáson, hogy súlyos titkokat hordoz magával, ami miatt lehet, hogy végül nem is lehet belőle képviselő. Tordai Bencének pedig az adott helyzetben kötelessége lenne nyilvánosságra hozni, hogy pontosan milyen kompromittáló információi vannak ellenfeléről.



