Forsthoffer Ágnes a Sándor-palotába rendelte Magyar Pétert

Szerző: NKT/MTI

2026. augusztus 2. 13:34

A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel.

Mindezekre tekintettel az Országgyűlés elnöke a köztársasági elnök feladat- és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a Kormány által eddig megtett, illetve tervezett további intézkedésekről.

Mivel a kialakult helyzet miatt a jövő héten rendkívüli plenáris ülésre nem kerül sor az Országgyűlésben, Forsthoffer Ágnes házelnök fontosnak tartotta, hogy a parlamenti pártok frakcióvezetői szintén közvetlenül tájékozódhassanak és kérdéseket intézhessenek a miniszterelnökhöz, ezért őket is meghívta a 2026. augusztus 3-ra (hétfő) tervezett tájékoztatóra.

Kiadó: Sándor-palota

Forsthoffer Ágnes minderről a hivatalos Facebook-oldalán is beszámolt és azt írta, bízik mindannyiuk együttműködésében. A bejegyzésből az is kiderül, hogy az egyeztetés hétfőn délelőtt lesz a Sándor-palotában.

A bejegyzéshez Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy köszöni a meghívást.

MTI