Ukrajnai háború - Polgármester: több mint hatezer drón tartott júliusban Moszkva felé

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 2. 08:36

Júliusban 6225 ukrán drón repült a moszkvai régió felé - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere szombaton a Max üzenetküldő platformon működő csatornáján.

"Július 1-jén 0.00 órától július 31-én 23.59 óráig 6225 drón repült a moszkvai régió felé.

780 drónt a légvédelem Moszkva közelében semlegesített"

- írta Szobjanyin.

A polgármester szerint a drónok többségét a légvédelem már nagyobb távolságban lelőtte.

Az orosz védelmi minisztérium szerint szombat reggel nyolctól este nyolcig

152 repülőgép típusú repülőszerkezetet semlegesítettek 11 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett,

korábban, az éjszaka folyamán pedig 743-at.