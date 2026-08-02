Ukrajnai háború - Polgármester: több mint hatezer drón tartott júliusban Moszkva felé
Szerző: MTi/Gondola
2026. augusztus 2. 08:36
Júliusban 6225 ukrán drón repült a moszkvai régió felé - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere szombaton a Max üzenetküldő platformon működő csatornáján.
"Július 1-jén 0.00 órától július 31-én 23.59 óráig 6225 drón repült a moszkvai régió felé.
780 drónt a légvédelem Moszkva közelében semlegesített"
- írta Szobjanyin.
A polgármester szerint a drónok többségét a légvédelem már nagyobb távolságban lelőtte.
Az orosz védelmi minisztérium szerint szombat reggel nyolctól este nyolcig
152 repülőgép típusú repülőszerkezetet semlegesítettek 11 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett,
korábban, az éjszaka folyamán pedig 743-at.
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