Csaknem ötvenen szeretnének az adóhivatal elnökévé válni

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 2. 10:37

Lejárt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöki tisztségének betöltésére kiírt pályázat jelentkezési határideje - közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook-oldalán szombaton, hozzátéve, hogy csaknem ötvenen jelentkeztek a feladatra.

Az eljárás értelmében most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, ezt követően pedig a

személyes interjúkra kerül sor.

A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28. - ismertette.

A kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék, fontosnak tartjuk, hogy a továbbiakban

a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön

- írta a miniszter. Eddig az adóhatóság elnöke államtitkári státuszt is kapott, de a nemrég elfogadott törvényjavaslat alapján ez most megszűnt

- emlékeztetett.

A Pénzügyminisztérium július 18-án hirdetett pályázatot a NAV-elnöki tisztségre, a benyújtási határidő július 31. volt.