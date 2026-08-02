Csaknem ötvenen szeretnének az adóhivatal elnökévé válni
Lejárt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöki tisztségének betöltésére kiírt pályázat jelentkezési határideje - közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook-oldalán szombaton, hozzátéve, hogy csaknem ötvenen jelentkeztek a feladatra.
Az eljárás értelmében most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, ezt követően pedig a
személyes interjúkra kerül sor.
A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28. - ismertette.
A kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék, fontosnak tartjuk, hogy a továbbiakban
a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön
- írta a miniszter. Eddig az adóhatóság elnöke államtitkári státuszt is kapott, de a nemrég elfogadott törvényjavaslat alapján ez most megszűnt
- emlékeztetett.
A Pénzügyminisztérium július 18-án hirdetett pályázatot a NAV-elnöki tisztségre, a benyújtási határidő július 31. volt.