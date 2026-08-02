Robbanás Moszkva központjában, többen meghaltak

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 2. 11:37

Robbanás történt Moszkva központjában egy étteremben, az előzetes hírek szerint hárman életüket vesztették és mintegy tizenöten megsebesültek - közölték szombat este orosz hírügynökségek.

A detonáció a Kudriszkaja téren, az orosz főváros egyik emblematikus, úgynevezett

Sztálin-toronyházában, a Balzi Rossi étteremben

történt. A vendéglátóhelyen zártkörű bankettet tartottak.

A Rosszija 1 televízió híradója a rendőrségre hivatkozna az közölte, hogy

a robbanás oka gázszivárgás lehetett.

Az incidens miatt elterelték a forgalmat, a közeli Barrikadnaja metróállomást lezárták, a Szadovoje kolco (Kertkörút) utcáira meghirdetett éjszakai kerékpáros fesztivált pedig későbbre halasztották.