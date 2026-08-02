Fidesz: Magyarország energiaszuverenitásának kora véget ért

Szerző: MTI; Gondola

2026. augusztus 2. 12:38

Lebuktatta a Tisza-kormányt a Fidesz frakcióvezetője, Kimutatta, hogy noha a szakmai előrejelzések idejekorán elkészültek, a kabinet nem tett semmit a bajok megelőzésére, de legalább enyhítésére.

Magyarország energiaszuverenitásának végéről írt Facebook-posztjában a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szombaton.

Bóka János úgy fogalmazott:

Magyar Péter miniszterelnök menekül a felelősség elől,

ami így van azóta, hogy a Tisza-kormány hivatalba lépett, és különösen jól látszik ez most, az energiaválság közepén.

"Valahogy mindenki más a felelős" - írta a Fidesz frakcióvezetője, felsorolva: felelős az időjárás, mert túl meleg van és túl kevés eső esik,

felelősek a magyar emberek, mert túl sokat fogyasztanak,

a magyar gyárak, amelyek a magyar embereknek munkát adnak, mert túl sokat termelnek. Felelősek az előző kormányok, mert nem oldották meg előre az összes lehetséges problémát és kihívást, amellyel Magyar Péter szembesülhet - tette hozzá.

Bóka János szerint az mégiscsak érdekes, hogy egy

ilyen méretű energiaválság egyik napról a másikra "beesik" a magyar emberek ablakán.

Ezt a magyar kormánynak hetekkel, hónapokkal előre kellett volna látnia, arra felkészülnie, és a magyar embereket tájékoztatnia - közölte. Rámutatott: ez nem történt meg, és ezért

a kizárólagos felelősséget Magyar Péter és a Tisza-kormány viseli.

Új korszak köszöntött be ezzel Magyarország történetében: az előző kormányok felelősségüknek érezték, hogy Magyarország és a magyar emberek energiaellátását biztosítsák.

A Tisza-kormány ennek felelősségét a magyar emberekre hárítja, és külföldi szereplőktől teszi függővé.

Magyarország energiaszuverenitásának kora véget ért - állította Bóka János.

Címkép: A Mátrai Erőmű Halmajugra felől nézve. Mivel szenes erőmű, ezért a brüsszeli garnítúra be akarta záratni. Az őrült lépéstől az Orbán-kormány mentette meg a fontos áramfejlesztőt - Gondola