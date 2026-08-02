Fidesz: Magyarország energiaszuverenitásának kora véget ért
Magyarország energiaszuverenitásának végéről írt Facebook-posztjában a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szombaton.
Bóka János úgy fogalmazott:
Magyar Péter miniszterelnök menekül a felelősség elől,
ami így van azóta, hogy a Tisza-kormány hivatalba lépett, és különösen jól látszik ez most, az energiaválság közepén.
"Valahogy mindenki más a felelős" - írta a Fidesz frakcióvezetője, felsorolva: felelős az időjárás, mert túl meleg van és túl kevés eső esik,
felelősek a magyar emberek, mert túl sokat fogyasztanak,
a magyar gyárak, amelyek a magyar embereknek munkát adnak, mert túl sokat termelnek. Felelősek az előző kormányok, mert nem oldották meg előre az összes lehetséges problémát és kihívást, amellyel Magyar Péter szembesülhet - tette hozzá.
Bóka János szerint az mégiscsak érdekes, hogy egy
ilyen méretű energiaválság egyik napról a másikra "beesik" a magyar emberek ablakán.
Ezt a magyar kormánynak hetekkel, hónapokkal előre kellett volna látnia, arra felkészülnie, és a magyar embereket tájékoztatnia - közölte. Rámutatott: ez nem történt meg, és ezért
a kizárólagos felelősséget Magyar Péter és a Tisza-kormány viseli.
Új korszak köszöntött be ezzel Magyarország történetében: az előző kormányok felelősségüknek érezték, hogy Magyarország és a magyar emberek energiaellátását biztosítsák.
A Tisza-kormány ennek felelősségét a magyar emberekre hárítja, és külföldi szereplőktől teszi függővé.
Magyarország energiaszuverenitásának kora véget ért - állította Bóka János.
Címkép: A Mátrai Erőmű Halmajugra felől nézve. Mivel szenes erőmű, ezért a brüsszeli garnítúra be akarta záratni. Az őrült lépéstől az Orbán-kormány mentette meg a fontos áramfejlesztőt - Gondola