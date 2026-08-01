Energiatakarékosság - Rétvári Bence: a Tisza-kormány csak kifogásokat keres

Szerző: MTI; Gondola

2026. augusztus 1. 09:09

Dilettantizmus mutatkozik a Tisza-kormány válságkezelését illetően. A kabinetnek csal a facebookozáshoz van talentuma, a felelős kormányzáshoz nincs.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szerint most mindenki láthatja a különbséget a Tisza-kormány és az Orbán-kormány válságkezelése között: míg előbbi csak kifogásokat keres, utóbbi a megoldásokra összpontosított.

Rétvári Bence pénteken a Facebook-oldalán rámutatott arra:

hosszú hetek óta ismert volt, hogyan alakul a Duna vízállása

és Magyarország rendelkezik azokkal az előrejelzésekkel, amelyek alapján időben fel lehetett volna készülni a kánikula okozta energiahelyzetre.



Ez nem egy hirtelen, váratlan, a semmiből jövő esemény volt, nem egy előre nem látható természeti helyzettel szembesült az ország - rögzítette.

A KDNP frakcióvezetője szerint miközben közeledett a baj, a Tisza-kormány nem a felkészüléssel, a védekezés megszervezésével foglalkozott, hanem

Facebook-kormányzást folytatott, politikai showműsorokat rendezett, a kormányzás helyét az önreklám vette át.

Az eredmény mindenki számára látható: kapkodás, felkészületlenség és alkalmatlanság - összegzett, hozzátéve: a magyar emberek nem magyarázkodást, hanem cselekvést várnak.

A kereszténydemokrata politikus választ vár többek között arra, hogy miért pont egy ilyen kritikus időszakban fejezték le az MVM-et és neveztek ki új tiszás vezetést, akik láthatóan nem tudják kezelni a helyzetet. Miért nem lépett a külügyminiszter az elmúlt hetekben, hogy a Dunán a felsőbb duzzasztókból több víz jusson Magyarországra a rendkívüli helyzetben és

miért kell eltűrnie hazánknak az esetleges jogszerűtlen vízvisszatartást?

Rétvári Bence arra is kíváncsi, hogy miért nem indították el hetekkel ezelőtt a lőrinci, litéri és sajószögedi olajtüzelésű erőművi blokkokat és

miért nem járatták már hamarabb csúcsra a csepeli és kelenföldi gázturbinás gyorsindítású erőműveket? Miért nem léptek semmit az elmúlt hónapban

mobil átemelő telepek beüzemelése vagy ideiglenes duzzasztómű létesítése érdekében? - sorolta.

Kiemelte, ha Magyar Péter szerint más országokban is kritikus a helyzet, akkor miért mondja azt, hogy az itthoni kritikus helyzetért az előző kormány a hibás.

Más országokban is az Orbán-kormány miatt vannak energetikai problémák? - vetette fel a KDNP frakcióvezetője, aki szerint a magyar emberek ebben az energetikai krízishelyzetben is kiválóra vizsgáztak a fogyasztás visszafogásával.

Címkép: kdnp.hu