Női szóvivői lesznek a Tisza-kormánynak

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. május 11. 16:01

A kormányzati döntésekről a továbbiakban nem miniszter, hanem kormányszóvivők adnak tájékoztatást, ugyanakkor a miniszterelnök és a kabinet tagjai is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Tisza Párt.

Szondi Vanda Mátészalkáról indult, pályafutását a Duna Televízió munkatársaként kezdte, majd tizenkét éven át az RTL hírigazgatóságán dolgozott riporterként.

Magyar Éva Nagykanizsáról származik, újságírói pályáját helyi televízióban kezdte, később a Magyar Rádió győri szerkesztőségében, majd az RTL-nél dolgozott nyugat-magyarországi tudósítóként, később politikai riporterként.

Köböl Anita Budapesten született, közel két évtizedes televíziós tapasztalattal rendelkezik. 2022 óta az ATV közéleti műsoraiban szerepelt.