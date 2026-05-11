Mi alapján támogatja a miniszerjelölteket a KDNP-frakció?

Szerző: kdnp.hu, Gondola

2026. május 11. 17:36

Az eddigi ellenézi pártok szinte csak a „nem” szavazat lehetőségével éltek. Mi másfajta ellenzék vagyunk, mi a szavazásoknál mindhárom lehetőséggel élünk - fogalmazott a KDNP-frakció voksolási felfogásáról Rétvári Bence frakcióvezető.

Hozzáfűzte: igennel szavazunk azokra, akiknek a programja egybevág a Fidesz-KDNP szakpolitikai programjával. Tartózkodással szavazunk ott, ahol a miniszter-jelölt elképzelései között vannak rokonszenvesek és aggályosak is, de megadjuk a lehetőséget a jelöltnek, mert lehet, hogy számunkra is elfogadható döntéseket hoz a jövőben. És nemmel szavazunk ott, ahol a 16 év eredményeinek letagadását látjuk, és az elmúlt években elért eredményeket veszélyezteti a jelölt programja. Nekünk nem a miniszter-jelölt pártállása számít, hanem a személyes képességei, a szakmai múltja, és legfőképp az elképzelései.

Aki hasonló célokat tűz ki maga elé, mint amiket a Fidesz-KDNP is fontosnak tart, azt támogatni fogjuk. Aki a számunkra fontos értékek mentén akar dolgozni, annak megadjuk az esélyt – írta Rétvári Bence. Kiemelte:

két és félmillió magyar ember szavazata viszont arra is kötelez minket, hogy akik le akarják rombolni 16 év eredményeit, azokkal szemben kiállunk,

és minden erőnkkel megvédjük a családpolitikában, patrióta gazdaságpolitikában, alacsony adókban, a migráció elutasításában, közbiztonságban, rezsicsökkentésben, 14. havi nyugdíj bevezetésében, a szegénység csökkentésében, nemzetpolitikában, az egyházak szabad működésében és számtalan más területen elért nemzeti vívmányokat.