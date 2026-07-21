Juhász Hajnalka: Az uniós pénzekért kivezeti a jóléti intézkedéseket a Tisza-kormány

Szerző: kdnp.hu

2026. július 21. 21:05

Megfeleléskényszerrel intézi a társadalom ügyeit a Tisza-kormány, amely Brüsszel minden parancsát végrehajtja. Sanyargatja a magyar családokat.

Nem mindegy, hogyan hozták haza az uniós pénzeket, milyen árat fizetnek ezért a magyar emberek – hangoztatta napirend előtti felszólalásában kedden Juhász Hajnalka, aki szerint a Tisza-kormány mindenkit félrevezetett, hiszen a miniszterelnök azt állította, az Európai Bizottság kizárólag korrupcióellenes intézkedéseket vár el, de

már megkezdődött a jóléti intézkedések kivezetése.

A KDNP frakcióvezető-helyettese megjegyezte, a „hazahozott pénzek” között az Orbán-kormány által sikeresen megvalósított beruházások elszámolása is szerepel, tehát nemcsak új fejlesztésekről van szó. De ami „a legnagyobb ütést kapja”, az a Tisza „zászlóshajó kezdeményezése”, az egészségügy és az oktatás.

643 millió euró helyett 250 millió euró jut az egészségügyre,

az egészségügyi digitalizációra 250 millió euró helyett 25 millió euró, a tudomány, technológia és innováció forrásai pedig 64 százalékkal csökkennek – mondta el Juhász Hajnalka. Közölte: valószínűleg mindenkit félrevezetett a Tisza-kormány, hiszen a miniszterelnök többször hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság kizárólag korrupcióellenes intézkedéseket vár el a magyar kormánytól. De akkor miért történt meg olyan jóléti intézkedések kivezetése, mint a jelzálog és kamatstop, vagy a kedvezményes otthonfelújítási hitel? – vetette fel a képviselő. Felidézte:

Magyar Péter azt mondta, vannak országok, amelyek nem hajtják végre a bizottság országspecifikus ajánlásait. Nos, a Tisza kivétel ez alól, mert

minden gazdasági megszorítást végrehajt

– jegyezte meg Juhász Hajnalka. Kitért a szélerőműlobbira is, rámutatva, a szél nem fúj napi 24 órában, és az atomenergiát kivezető Németországban fizetik az emberek a legmagasabb rezsiszámlákat.

Címkép: kdnp.hu