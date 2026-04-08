A KDNP vezetősége is kiállt Päivi Räsänen, a bibliai idézet megosztásáért elítélt korábbi finn belügyminiszter mellett
Szerző: Gondola/kdnp.hu
2026. április 8. 19:35
Finnországban is veszélyben a szólásszabadság, a Biblia és a keresztény hit a vádlottak padján – aggasztó bírósági döntés.
Megdöbbenéssel értesültünk a finn Legfelsőbb Bíróság döntéséről, amely egy kereszténydemokrata parlamenti képviselőt, Päivi Räsänent marasztalta el pusztán azért, mert hitéből fakadó meggyőződését nyilvánosan megfogalmazta. Ez teljességgel elfogadhatatlan! – írják közleményükben Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke és Vejkey Imre, a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője.
Teljességgel elfogadhatatlan az is, hogy egy több mint húsz évvel ezelőtti írás miatt ma büntetőjogi felelősséget állapítanak meg – szögezték le, hozzáfűzve,
ez az ítélet túlmutat Päivi Räsänen ügyén, a döntés veszélyes precedenst teremt, azt, hogy Európában ma már nem magától értetődő a véleménynyilvánítás és a vallásszabadság joga, különösen akkor, ha az a keresztény értékek melletti kiállásból fakad!
Kereszténydemokrataként meggyőződésünk, hogy a hit szabad megélése és a vélemény békés kinyilvánítása nem bűn, hanem alapvető emberi jog. Egy demokratikus jogállamban nem lehet büntetni valakit azért, mert a Bibliára hivatkozva fogalmaz meg erkölcsi álláspontot, még akkor sem, ha az vitákat vált ki – hangsúlyozták közleményükben a kereszténydemokrata politikusok.
Fejezzük ki szolidaritásunkat Päivi Räsänen asszonnyal és mindazokkal, akiket hitük és lelkiismeretük miatt üldöznek! – kéri Semjén Zsolt és Vejkey Imre.