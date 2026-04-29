Mi Hazánk Mozgalom: a rablóprivatizáció mellett az impexek működését is fel kell tárni

Szerző:

2026. április 29. 16:35

A Mi Hazánk Mozgalom támogatja azt a kezdeményezést, hogy parlamenti vizsgálóbizottság tárja fel az 1988 és 2000 közötti privatizáció folyamatát, amelyet Toroczkai László rablóprivatizációként említ.

A párt elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a történelmi igazságtétel nem lehet teljes, ha a vizsgálat csak erre az időszakra korlátozódik.

Toroczkai ezért azt sürgeti, hogy a bizottság terjessze ki a munkáját a Kádár-rendszer utolsó éveiben működő külkereskedelmi vállalatokra, az úgynevezett „impexekre” is. Álláspontja szerint ezek a cégek – külkereskedelmi tevékenységük mögé rejtve – jelentős szerepet játszhattak Magyarország gazdasági kifosztásában még a rendszerváltás előtt. Úgy véli, ennek feltárása szintén a múlt lezárásához és az igazságtételhez tartozik.

A politikus egyben üdvözölte az ügynökakták megnyitásának szándékát is, amely szerinte szintén hozzájárulhat a múlt feltárásához. Jelezte azt is, hogy a vizsgálatok során egyes személyeket – például a kijelölt gazdasági és energetikai minisztert, Kapitány Istvánt – is érdemes lehet meghallgatni.

A Mi Hazánk a felállítandó bizottságba Borvendég Zsuzsanna történészt, a párt európai parlamenti képviselőjét delegálná, akit a korszak egyik legjobb ismerőjének tartanak. A párt célja, hogy a vizsgálat minél szélesebb körben tárja fel a rendszerváltás előtti és utáni gazdasági folyamatokat.