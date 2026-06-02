A konyhaművészet áll idén a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat középpontjában

Szerző: MTI

2026. június 2. 15:05

Ízekbe zárt történetek címmel rendezik meg idén június 20-án a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot, amelynek középpontjában a szakácsművészet és annak a kultúrával való kapcsolata áll majd.

A Múzeumok éjszakája egészen különleges módon mutatja meg azt a

hatalmas tudást, amely a múzeumokban, a közgyűjteményekben jelen van

- emelte ki Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár a programsorozatról tartott sajtótájékoztatón kedden, Budapesten.

A rendezvény célja, hogy egy sokkal szélesebb körhöz, társadalmi bázishoz juttassa el a múzeumok és a kulturális terület számtalan muzeológiai rendszerének üzenetét - emelte ki. Hozzátette: nincs még egy olyan kulturális programsorozat az országban, amely 24 éve ilyen töretlen népszerűségnek örvend, ennyire sok intézményt kapcsol össze és ennyire sok látogatót vonz egyetlen egy időben, egy éjszaka folyamán mint a Múzeumok éjszakája, amelyen idén több mint 450 intézmény több mint 3000 programmal vesz részt országszerte.